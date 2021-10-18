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"Кому поставить, на деревню дедушке?": Новак ответил на требования поставлять ЕС больше газа

"Кому поставить, на деревню дедушке?": Новак ответил на требования поставлять ЕС больше газа

"Газпром" в полной мере выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, а высокие цены на голубое топливо никак не связаны с "Северным потоком — 2", заявил в интервью Business FM вице-премьер Александр Новак.

Комментируя претензии со стороны европейских СМИ и депутатов к России и обвинения в недостаточных поставках газа, якобы повлиявших на рост цен, Новак сказал, что такие версии не выдерживают критики.

"Что значит могли поставить больше или не могли? Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты", — пояснил он.

По его словам, причин роста цен на газ в Европе несколько, но основная заключается в том, что ЕС настойчиво в течение нескольких лет развивал спотовый рынок и снижал долю долгосрочных контрактов, которых придерживается Россия.

Но спотовый рынок показал: в такой ситуации, когда резко возрастает спрос, он не может обеспечить [нужные объемы], и в то же время сжиженный природный газ уходит на более выгодные рынки, например в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия всегда исходила из того, что нужно развивать именно долгосрочные контракты. В этом году спотовые поставки осуществлялись, но в настоящий момент ситуация складывается таким образом, что добыча газа идет на максимальных уровнях.

Внутреннее потребление газа в России, по словам Новака, выросло за счет снижения в электробалансе выработки гидроэлектростанций, роста спроса на выработку электроэнергии, тепла за счет газа. Кроме того, на две недели раньше начат отопительный сезон, одновременно с этим идет закачка в подземные газовые хранилища.

"И если говорить о цифрах, объем добычи газа в целом в этом году у нас будет на рекордных уровнях", — добавил вице-премьер. Снижение поставок топлива в Европу в сентябре он объяснил тем, что "Газпром" закачивал газ в российские подземные хранилища, поскольку в приоритете компании энергобезопасность РФ.

При этом он полностью отверг версии о связи роста цен, снижения поставок и желания России поскорее сертифицировать и запустить СП-2.

"Конечно, никакой связи нет. Потому что это инфраструктура, а не контракт. Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов — значит, будут рассмотрены и увеличены объемы", — пояснил Новак.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, чем плохи рекордные цены на газ.

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По материалам: uposters.ru

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