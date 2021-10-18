Конец ретроградности Юпитера: какие счастливые перемены ожидают нас в конце 2021 года

Вадим Карасев

18 октября Юпитер выйдет из ретроградного движения, и это событие будет значимым для всех без исключения. Влияние планеты изменится, и ее энергетика позволит начать то, что было поставлено на паузу.

В октябре сразу несколько планет выходят из ретроградного движения, и жизнь начинает набирать обороты. Плутон перешел в прямое движение 6 октября, Сатурн — 11 числа, а Меркурий и Юпитер меняют движение 18 октября. Поддержка этих планет будет весьма кстати в конце года. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие перемены случатся после того, как гигант Юпитер вернется в прямое положение, и как использовать это время с пользой для себя.

Будет легче находить полезные связи

Прямое движение Юпитера усилит коммуникабельность, что позволит находить нужных людей, строить карьеру, заключать выгодные сделки, а также нанимать хороших работников или устраиваться на работу мечты.

Появится возможность раскрыть себя

Юпитер оказывает долгосрочное влияние: медлительная планета не терпит спешки, однако помогает идти к своей мечте, не сворачивая с пути. После выхода планеты из ретроградного движения будет проще раскрывать новые грани таланта, обучаться и использовать получение знания на практике.

Возрастет интуитивное чувство

Энергетика Юпитера помогает творческим личностям и тем, у кого дар находится в спящем состоянии. После 18 октября астрологи рекомендуют слушать свой внутренний голос. Благодаря ему получится притягивать позитивные события и счастливые перемены, обходя неудачи стороной.

Снизятся траты

Юпитер — планета порядка и стабильности, и его влияние поможет грамотно распоряжаться финансами, исключить их отток и направлять деньги в выгодные проекты. Легче будет зарабатывать, и тем, кто не боится активной работы, после 18 октября будет проще заложить фундамент будущих побед.