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«Кванториум-04» приглашает школьников Республики Алтай на дни открытых дверей

«Кванториум-04» приглашает школьников Республики Алтай на дни открытых дверей

В детском технопарке «Кванториум-04» проходит месяц открытых дверей для школьников Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Заместитель директора Республиканского центра дополнительного образования Наталья Герасимова отметила, что дни открытых дверей дают детям возможность поближе познакомиться с направлениями, по которым работает технопарк.
«Кванториум» – это новая форма дополнительного образования, площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, где школьники под чутким руководством наставников получают возможность разрабатывать, тестировать и внедрять новые технологии. Наша основная цель – привлечь юных изобретателей к научно-техническому творчеству и раскрыть их потенциал», – подчеркнула она.

Ребята познакомятся с различными площадками технопарка: это «Промробоквантум», «IT-квантум», «Геоквантум», «Биоквантум», «Энерджиквантум», «Хай-тек».

«Наша задача – доказать, что фундаментальные науки, такие как физика, математика, информатика, в школе ребятами осваиваются не зря, свои знания они могут применить на практике. Программы «Кванториума» не сложны, их задача – научить школьников определенным практическим навыкам, которые они могли бы применить в дальнейшем как в быту, так и в профессиональной деятельности», – сказала Наталья Герасимова.

На мастер-классах школьники могут научиться выделять молекулы ДНК из фруктов и овощей при помощи подручных средств, собирать, программировать и управлять робототехническими средствами, работать на 3D-принтере, создавать ландшафт местности, разрабатывать схему получения альтернативного источника энергии.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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