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Ликвидировать несостоятельные банки будут быстрее

Ликвидировать несостоятельные банки будут быстрее

Тема: Какие законы вступают в силу


01:07  Автор: Александра Чигринская



Функции временной администрации финансовой организации или негосударственного пенсионного фонда с аннулированной лицензией перейдут к Агентству по страхованию вкладов. Соответствующий закон от 20 апреля 2021 года № 92-ФЗ вступает в силу 18 октября.

Ранее Агентство по страхованию вкладов участвовало только в завершающем этапе ликвидации предприятия-должника, занимаясь поиском, инвентаризацией, охраной и продажей всего имущества банкрота. Теперь, если кредитная организация имела лицензию Банка России, представитель Агентства займет место и во временной администрации, выполняющей всё те же функции.

Вступающий в силу закон, даёт возможность временной администрации расплатиться с вкладчиками быстрее, так как поиском, оценкой и даже продажей кредитного портфеля или собственности организации Агентство сможет заняться не дожидаясь начала процедуры конкурсного производства.

Кроме того, скорректирован порядок рассмотрения требований кредиторов. Так, чтобы оспорить принятое временной администрацией решение, вкладчик сможет обратиться в Арбитражный суд не позднее десяти рабочих дней. Сокращение срока подачи заявления — ещё один способ ускорить процедуру ликвидации финансового предприятия.

Законы, вступающие в силу с 18 октября


Контроль над действиями Агентства по страхованию вкладов в качестве временной администрации банкрота будет осуществлять Банк России. В частности, в его обязанности войдёт согласование и возмещение расходов, а также выявление ошибок в работе и смещение руководителя временной администрации, если тот не выполняет свои функции в срок.

Уточним — все вышеуказанные положения будут действовать в отношение финансовых организаций, лицензия которых отозвана с 18 октября 2021 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#банки


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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