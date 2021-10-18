Лунный день сегодня 18 октября 2021 года

Вадим Карасев

Луна перемещается по созвездиям, наделяя пространство энергетикой, способной как помочь, так и навредить. О том, как пройдет понедельник 18 октября, расскажут астрологии. Их рекомендации помогут начать неделю успешно.

Этот понедельник будет благоприятным днем недели, когда нельзя медлить и полагаться на волю случая. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют брать быка за рога, чтобы преуспеть и завершить необходимые дела точно в срок.

Фаза Луны: начинается 12 лунный день, которому суждено пройти под влиянием растущей Луны в Рыбах. В эти сутки астрологи рекомендуют проявить сознательность и не полагаться на эмоции, которые могут подвести в важный момент.

Магнитные бури 18 октября: солнечная активность по-прежнему на низком уровне, и на этот понедельник геомагнитного возмущения не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

оптимистичный настрой;честность;смелые поступки;продвижение дел;воплощение в жизнь планов;романтические отношения.сомнения;пессимизм;бездействие;авантюры.

Понедельник — не лучшее время для активных работ по дому. В этот день свободное время астрологи рекомендуют посвятить повышению образования, получению новых знаний и хобби, которые помогут сохранить оптимистичный настрой. 18 октября можно заняться легкой уборкой, чтобы насладиться чистотой и уютом, а тяжелую работу перенести на другое время. Уместным в этот день будет приглашение близких на ужин или дружеские посиделки.

Что надеть в этот понедельник

В понедельник на первом месте будет благополучие, а значит, нужно настроиться на кропотливую работу и усидчивость. Сохранить рабочий настрой помогут глубокие синие оттенки, а также упражнения на концентрацию внимания. Из украшений на этот день лучше всего подойдут изделия из серебра, а талисманами выступят опал, рубин и хризопраз.

Любовь и отношения в 12 лунный день

Романтические отношения в понедельник помогут укрепить семейные узы, и семейным парам астрологи рекомендуют выбираться на свидания, совместные прогулки и даже устраивать небольшие путешествия. Совместно проведенное время сблизит и поможет обрести гармонию в отношениях. Одиноким сердцам также не стоит сидеть в четырех стенах — живое общение поможет раскрепоститься и найти вторую половинку.

Финансы и работа 18 октября

Понедельник — время активное, когда планы и цели получают дополнительную подпитку. В этот день решительность и настрой на победу позволяют заложить фундамент для будущих побед, обзавестись полезными деловыми связями и заключить выгодные сделки. Финансовая активность, по мнению астрологов, должна быть направлена на приобретение ценных вещей, которые в будущем можно продать по выгодной цене, а также на создание долгосрочных вкладов.

Настроение и здоровье в понедельник

В понедельник важно сохранять оптимизм, поэтому утро нужно начинать бодро. Зарядиться хорошим настроением поможет прохладный душ и шепотки, способные настроить на успех. Помогут оставаться в тонусе и умеренные физические нагрузки, благотворно влияющие и на настроение.