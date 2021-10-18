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На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ

На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ

В Москве состоялось совещание Координационного совета по обеспечению создания в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Совещание прошло под председательством Министра просвещения Сергея Кравцова и Министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул недопустимость срыва сроков строительства школ. Он сообщил, что в подписанных с субъектами Федерации соглашениях определены объекты, которые должны быть построены в срок.

«Срывы сроков строительства недопустимы, поэтому я прошу всех включиться в работу. Строительство в рамках концессионного соглашения – новый формат для системы образования, ответственность четко зафиксирована. Надо сделать все, чтобы школы и детские сады были построены вовремя, перекладывать ответственность недопустимо», – сказал Сергей Кравцов.

Он призвал коллег из региональных ведомств, ответственных за строительство, оказывать помощь в этом вопросе.

Министр также отметил, что ситуация, когда школа построена, разрешение на эксплуатацию есть, но при этом дети там не занимаются, является неприемлемой.

«Важно не допускать срыва заключенных соглашений и делать все для того, чтобы объекты, которые не были введены, в ручном режиме при поддержке федерального и регионального министерств строительства довести до конца», – подчеркнул он.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин обратил внимание на то, что в некоторых регионах есть успешный опыт реализации проектов по строительству школ и отстающим регионам важно перенять его.

Министры и представители субъектов Федерации также обсудили капремонт школ. Сергей Кравцов сообщил, что по этому вопросу будет проведено отдельное заседание координационного совета двух ведомств.

До 2024 года в России должно быть построено не менее 1300 общеобразовательных организаций и отремонтировано свыше 7300 зданий школ по всей стране с привлечением механизма государственно-частного партнерства.

# Общество
По материалам: edu.ru

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