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На Курилах создаётся новый налоговый режим для новых предприятий

На Курилах создаётся новый налоговый режим для новых предприятий

18:19  Автор: Виктория Карташева


Источник: Kremlin.ru



В законодательство внесут изменения, предусматривающие работу новых предприятий на Курильских островах по особым налоговым условиям. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщается на сайте Кремля.

Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин заявил, что на Курильских островах создадут беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, в том числе на 10 лет освободят от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов, а также НДС. 

Бизнес на Курилах планируют освободить от НДС и налога на прибыль


Согласно поручению, к таким организациям в течение десяти лет будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 процента, а также режим свободной таможенной зоны.

Отмечается, что режим не будет распространяться на организации, которые оказывают посреднические услуги, а также осуществляют деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку и вылов ценных биологических ресурсов.


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Поручение необходимо исполнить до 1 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что для территорий опережающего развития предложили продлить режим льгот по страховым взносам.



#налоги #бизнес #льготы

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По материалам: pnp.ru

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