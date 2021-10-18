На портале госуслуг появятся детские аккаунты

Вадим Карасев

Минцифры планирует до конца 2022 года ввести на портале госуслуг учетные записи для детей, не достигших 14 лет. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

"У нас сейчас очень много сервисов, ориентированных на детей: электронный дневник, доступ к цифровому контенту. Поэтому до конца года 2022 мы обязательно сделаем возможным получение учетной записи на портале Госуслуг для детей, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта", - пояснил министр.

Сейчас полная учетная запись на "Госуслугах" доступна для несовершеннолетних только после получения паспорта, который выдается с 14 лет. Дети младшего возраста могут оформить лишь упрощенную учетную запись на портале, для которой закрыта большая часть сервисов. Доступ к ним предоставляется законному представителю.

Как писал Ruposters, Шадаев также анонсировал введение электронных паспортов в трех регионах России к концу 2022 года.