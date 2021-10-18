Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Нам горько!": Лолита поцеловала Леру Кудрявцеву прямо в губы на глазах у публики

"Нам горько!": Лолита поцеловала Леру Кудрявцеву прямо в губы на глазах у публики

57-летняя Лолита Милявская устроила публичные ласки с 50-летней Лерой Кудрявцевой во время записи шоу "Суперстар! Возвращение", удивив присутствующих нежным поцелуем в губы, сообщает "Экспресс газета".

В Stories Леры Кудрявцевой появились кадры, на которых телеведущая в элегантном платье-футляре поздравляет Николая Баскова с юбилеем. 

"Коля Басков, мы тебя все поздравляем с 45-летием. Вот мы с Лолочкой", — заявила Кудрявцева. При этом Милявская уточнила, что они с Лерой пока трезвые. "Но вот сейчас все закончится, и мы выпьем за твое здоровье!" — отметила телеведущая. После этого Лолита взяла инициативу в свои руки, поцеловав Кудрявцеву в губы. "А пока нам горько! За Баскова!" — сказала певица.

Слившиеся в поцелуе знаменитости, судя по всему, удивили своим неожиданным поступком окружающих. Зал весьма бурно отреагировал на данную лесбийскую сцену.

Пользователи Сети тоже высказали свое мнение о публичных ласках российских звезд.

"А тут горячо и без Баскова", "Ох, какой поцелуй", "Ух, это просто огонь", "Я хотела бы оказаться на месте Лолиты", "Красивые очень! У Лолы ноги просто шикарные", — цитирует издание комментаторов.

Как писал NEWSTES, ранее у сделавшей пластику Лолиты разошлись швы на подбородке прямо во время концерта.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как заговорить волосы на красоту: шепотки на заколки и резинки для волос
Как заговорить волосы на красоту: шепотки на заколки и резинки для
ЦБ: доля безналичных платежей достигла 75%
ЦБ: доля безналичных платежей достигла 75%
Рисование-медитация: раскрываем тайны подсознания
Рисование-медитация: раскрываем тайны подсознания
"Нам горько!": Лолита поцеловала Леру Кудрявцеву прямо в губы на глазах у публики
"Нам горько!": Лолита поцеловала Леру Кудрявцеву прямо в
FT: испытания китайской гиперзвуковой ракеты застали врасплох разведку США
FT: испытания китайской гиперзвуковой ракеты застали врасплох
Лунный день сегодня 18 октября 2021 года
Лунный день сегодня 18 октября 2021 года
18 екатеринбуржцев скончались от отравления метанолом
18 екатеринбуржцев скончались от отравления метанолом
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года
Россия может помочь Британии с дефицитом газа
Россия может помочь Британии с дефицитом газа
Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Водителям запретят остановку на "островках безопасности"
Водителям запретят остановку на "островках безопасности"
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа

Топ на сегодня

Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты провели факельное шествие перед бундестагом
"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты
На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму
На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму
"Не о том беспокоитесь, господа": Водонаева пристыдила бедных россиян за то, что они "ноют об отношениях"
"Не о том беспокоитесь, господа": Водонаева пристыдила
Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора
Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора

Еще по теме

Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
"Вы че лезбиянки? Фу": горячий поцелуй Леры Кудрявцевой с 64-летней подругой возмутил поклонников
"Третий на подходе": Леру Кудрявцеву фанаты поздравляют с беременностью
Лолита странно отреагировала на клип «Ибица» Киркорова и Баскова