"Нам горько!": Лолита поцеловала Леру Кудрявцеву прямо в губы на глазах у публики

Вадим Карасев

57-летняя Лолита Милявская устроила публичные ласки с 50-летней Лерой Кудрявцевой во время записи шоу "Суперстар! Возвращение", удивив присутствующих нежным поцелуем в губы, сообщает "Экспресс газета".

В Stories Леры Кудрявцевой появились кадры, на которых телеведущая в элегантном платье-футляре поздравляет Николая Баскова с юбилеем.



"Коля Басков, мы тебя все поздравляем с 45-летием. Вот мы с Лолочкой", — заявила Кудрявцева. При этом Милявская уточнила, что они с Лерой пока трезвые. "Но вот сейчас все закончится, и мы выпьем за твое здоровье!" — отметила телеведущая. После этого Лолита взяла инициативу в свои руки, поцеловав Кудрявцеву в губы. "А пока нам горько! За Баскова!" — сказала певица.

Слившиеся в поцелуе знаменитости, судя по всему, удивили своим неожиданным поступком окружающих. Зал весьма бурно отреагировал на данную лесбийскую сцену.

Пользователи Сети тоже высказали свое мнение о публичных ласках российских звезд.

"А тут горячо и без Баскова", "Ох, какой поцелуй", "Ух, это просто огонь", "Я хотела бы оказаться на месте Лолиты", "Красивые очень! У Лолы ноги просто шикарные", — цитирует издание комментаторов.

Как писал NEWSTES, ранее у сделавшей пластику Лолиты разошлись швы на подбородке прямо во время концерта.