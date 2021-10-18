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Натали Портман и Бенджамин Мильпье впервые за долгое время вышли в свет

Натали Портман и Бенджамин Мильпье впервые за долгое время вышли в свет

В минувшую субботу в Лос-Анджелесе состоялся торжественный вечер танцевального проекта L.A. Dance Project, который в 2011 году основал супруг голливудской актрисы Натали Портман, танцор и хореограф Бенджамин Мильпье.

Среди гостей вечера оказалась и звездная пара. На красной ковровой дорожке 40-летняя Натали позировала в черном бархатном платье Mugler и босоножках ему в тон.


Бенджамин Мильпье и Натали Портман

Последний раз пара вместе выходила в свет больше полутора лет назад — супруги появились на премии "Оскар".

Очевидно, немалую роль в их "публичном детоксе" сыграл и коронавирус, который заставил многих звезд сидеть по домам. Впрочем, и до пандемии супруги были довольно редкими гостями светских вечеринок.

Последние несколько месяцев пара и вовсе провела в Австралии, где Портман была занята на съемках фильма "Тор: Любовь и гром".


В прошлом году пару подозревали в скором прибавлении в семье, однако эти слухи не подтвердились. Супруги воспитывают двоих детей и пока о планах стать родителями в третий раз не объявляли.




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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