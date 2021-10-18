Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года

Нумерология — наука, которая занимается изучением сакрального значения чисел и их влияния на нашу судьбу. Эксперты рассказали, каким будет первый день этой недели с точки зрения энергетики.


Сегодняшний день входит в список дней силы октября. Стоит отметить, что некоторые эксперты называют его самым благоприятным из всех. Осталось лишь узнать, объединят числа и планеты свои усилия или же они пойдут сегодня разными дорогами.

Число-покровитель 18 октября 2021 года

Наступает 291 по счету день года. Чтобы узнать, под покровительством какого числа он пройдет, нужно произвести простейшие расчеты: сложить все цифры даты и прибавить к полученному результату порядковый номер дня недели, то есть 1: 1+8+1+0+2+0+2+1+1=16. 1+6=7.

Это день правления Семерки. Данное число подарит нам большое количество удачи. Оно универсально, поэтому его начало тесно переплетено как с духовной составляющей, так и с материальной. Оно дарит нам свободу выбора и помогает оставаться продуктивными тем, кто находится на распутье, вынужден решить какую-то дилемму. В такие дни, как сегодня, число 7 является отличным помощником, покровителем и наставником. Именно поэтому главным символом дня становится разделяющаяся дорога.



События 18 октября из прошлого

18 октября 1867 года Аляска становится собственностью США. Это благоприятный день для торговли и покупок. Сегодня удача на нашей стороне, поэтому можно крайне выгодно что-то купить или продать.

18 октября 1906 года вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями. Семерка поддерживает стремление к равноправию. Старайтесь уважать чужие чувства, желания.

18 октября 1916 года было завершено строительство Транссибирской магистрали. Сегодня нужно сделать решающий рывок для достижения целей.

18 октября 1963 года состоялся первый полет кошки в космос. В этот же день в 1967 году советский космический аппарат «Венера-4» начал изучение атмосферы Венеры. Семерка поможет нам покорить новые горизонты. Она укрепит наши нервы и не даст выйти из себя в незнакомой или враждебной для нас обстановке.

Советы нумерологов на этот понедельник


Не сдавайтесь, если что-то пойдет не так. Семерка обязательно подарит вам возможность исправить проблемы и вернуться на победную тропу.

Избегайте лени и прокрастинации. Это страшнейшие враги успеха во время правления Семерки.

Не перекладывайте ответственность на других людей. Не бойтесь признавать свою неправоту. Будьте самокритичными.

Сегодня можно посещать новые места, отправляться в дальние поездки и командировки. Семерка на нашей стороне и обязательно поможет держать все под контролем.

Не стоит сегодня ждать у моря погоды. Если вам представится возможность изменить свою жизнь к лучшему, обязательно воспользуйтесь ею.

Талисманы удачи на 18 октября

Золотые украшения. Золото — металл мотивации, успеха. Носите такие украшения сегодня, так как они наилучшим образом синхронизированы с энергией Семерки и понедельника.

Цитрин. Этот минерал обладает очень полезным свойством — он повышает нашу энергетику и дарит нам силы в трудной ситуации. Сегодняшний день обещает быть довольно энергозатратным, поэтому использование цитрина более чем уместно.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

18 екатеринбуржцев скончались от отравления метанолом
18 екатеринбуржцев скончались от отравления метанолом
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года
Россия может помочь Британии с дефицитом газа
Россия может помочь Британии с дефицитом газа
Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Водителям запретят остановку на "островках безопасности"
Водителям запретят остановку на "островках безопасности"
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день рождения сына
Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день
Брючные костюмы, яркие пальто и принты с ностальгией: смотрим новые лукбуки
Брючные костюмы, яркие пальто и принты с ностальгией: смотрим новые
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что экс-жена Аршавина "несет бред" о своей болезни
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что
Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в мире Бернара Арно Александра
Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в
В КХЛ задумались о создании клуба в ОАЭ
В КХЛ задумались о создании клуба в ОАЭ
Дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж спустя два месяца после развода родителей
Дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж спустя два месяца после

Топ на сегодня

В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного воздействия
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча порносайтов
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы

Еще по теме

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 июля 2021 года