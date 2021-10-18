Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая занимается изучением сакрального значения чисел и их влияния на нашу судьбу. Эксперты рассказали, каким будет первый день этой недели с точки зрения энергетики.

Сегодняшний день входит в список дней силы октября. Стоит отметить, что некоторые эксперты называют его самым благоприятным из всех. Осталось лишь узнать, объединят числа и планеты свои усилия или же они пойдут сегодня разными дорогами.

Число-покровитель 18 октября 2021 года

Наступает 291 по счету день года. Чтобы узнать, под покровительством какого числа он пройдет, нужно произвести простейшие расчеты: сложить все цифры даты и прибавить к полученному результату порядковый номер дня недели, то есть 1: 1+8+1+0+2+0+2+1+1=16. 1+6=7.

Это день правления Семерки. Данное число подарит нам большое количество удачи. Оно универсально, поэтому его начало тесно переплетено как с духовной составляющей, так и с материальной. Оно дарит нам свободу выбора и помогает оставаться продуктивными тем, кто находится на распутье, вынужден решить какую-то дилемму. В такие дни, как сегодня, число 7 является отличным помощником, покровителем и наставником. Именно поэтому главным символом дня становится разделяющаяся дорога.





События 18 октября из прошлого

18 октября 1867 года Аляска становится собственностью США. Это благоприятный день для торговли и покупок. Сегодня удача на нашей стороне, поэтому можно крайне выгодно что-то купить или продать.

18 октября 1906 года вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями. Семерка поддерживает стремление к равноправию. Старайтесь уважать чужие чувства, желания.

18 октября 1916 года было завершено строительство Транссибирской магистрали. Сегодня нужно сделать решающий рывок для достижения целей.

18 октября 1963 года состоялся первый полет кошки в космос. В этот же день в 1967 году советский космический аппарат «Венера-4» начал изучение атмосферы Венеры. Семерка поможет нам покорить новые горизонты. Она укрепит наши нервы и не даст выйти из себя в незнакомой или враждебной для нас обстановке.

Советы нумерологов на этот понедельник

Не сдавайтесь, если что-то пойдет не так. Семерка обязательно подарит вам возможность исправить проблемы и вернуться на победную тропу.

Избегайте лени и прокрастинации. Это страшнейшие враги успеха во время правления Семерки.

Не перекладывайте ответственность на других людей. Не бойтесь признавать свою неправоту. Будьте самокритичными.

Сегодня можно посещать новые места, отправляться в дальние поездки и командировки. Семерка на нашей стороне и обязательно поможет держать все под контролем.

Не стоит сегодня ждать у моря погоды. Если вам представится возможность изменить свою жизнь к лучшему, обязательно воспользуйтесь ею.

Талисманы удачи на 18 октября

Золотые украшения. Золото — металл мотивации, успеха. Носите такие украшения сегодня, так как они наилучшим образом синхронизированы с энергией Семерки и понедельника.

Цитрин. Этот минерал обладает очень полезным свойством — он повышает нашу энергетику и дарит нам силы в трудной ситуации. Сегодняшний день обещает быть довольно энергозатратным, поэтому использование цитрина более чем уместно.