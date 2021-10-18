Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере

Вадим Карасев

34-летняя Блейк Лайвли и 44-летний Райан Рейнольдс снова упражняются в юморе! После того, как звезда "Дэдпула" подколол звездную супругу на ее день рождения, настала очередь шутить и для Блейк. Поводом послужил пост Райана в инстаграме, посвященный новому мюзиклу с его участием под названием Spirited. Рейнольдс признался, что этот проект оказался для него непростым, а также объявил, что теперь возьмет небольшой перерыв в карьере, чтобы восстановить энергию и силы.

Не уверен, что еще три года назад я был бы готов сказать "да" такому сложному проекту. Пение, танцы и игра в песочнице с моим партнером Уиллом Фарреллом воплотили в жизнь множество мечтаний. Сейчас идеальное время для небольшого творческого отпуска,

— поделился Райан.





Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Супруга Рейнольдса не смогла оставить этот пост без внимания. В комментариях Блейк с юмором отметила, что Райан был не первым, кто на днях объявил о перерыве в карьере.

Майкл Кейн сделал это первым,— написала Лайвли, намекая на недавнее заявление 88-летнего актера о возможном завершении карьеры из-за проблем со здоровьем и отсутствия интересных предложений.

Подколка Блейк в очередной раз позабавила поклонников, которые восхищаются отношениями пары, а ее комментарий набрал больше 12 тысяч лайков от пользователей из разных частей света.





К слову, иногда Блейк и Райан все же бывают серьезными и трогательно высказываются друг о друге в интервью. Так, Рейнольдс недавно рассказывал, что именно жена часто помогает ему работать над сценариями его режиссерских проектов (актер частично писал сценарии для фильмов "Дэдпул. Никаких добрых дел", "Дэдпул 2", а также "Жил-был Дэдпул").

Мало кто знает, что сценарии для многих моих успешных голливудских картин на самом деле написала Блейк. Иногда она просто врывается ко мне, выхватывает клавиатуру и начинает писать. Потом она интересуется, что я об этом думаю, и я отвечаю, что это просто невероятно,

— выразил восхищение супругой Райан.





Напомним, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли женаты уже около девяти лет и воспитывают трех дочерей. Недавно актер с присущим ему юмором вспомнил, как начинались их отношения с Блейк. По словам Райана, на тот момент они оба были несвободны, однако Рейнольдса это не остановило.

Я просто умолял ее переспать со мной. Через неделю я подумал: "Мы должны купить дом вместе". И мы сделали это,

— рассказал Райан.





Яна Марковская