Открыт прием заявок на всероссийский конкурс образовательных подкастов «Учись видеть»

Комитет по образованию Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий приглашают педагогов принять участие во всероссийском конкурсе образовательных подкастов «Учись видеть». Конкурс проводится в дистанционном формате, в нем могут принять участие педагоги школ, организаций дополнительного образования, колледжей и техникумов как индивидуально, так и в команде численностью не более трех человек.

Прием заявок продлится до 5 декабря.

В 2021/22 учебном году конкурс проводится по следующим номинациям:

– номинация «Смотри и учись»: видеоуроки, представленные в формате образовательных подкастов:

подноминация «Оглянись вокруг»: видеоуроки, подготовленные педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

подноминация «Мир открытий»: видеоуроки, подготовленные педагогическими работниками образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

подноминация «Иной взгляд»: видеоуроки, подготовленные педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

подноминация «Смотри шире»: видеоуроки, подготовленные специалистами организаций среднего профессионального образования;

– номинация «Слушай и учись»: аудиоуроки, представленные в формате образовательных подкастов, подготовленные педагогическими работниками образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования.