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Партия «Сербский список» одержала убедительную победу на местных выборах в Косове

Партия «Сербский список» одержала убедительную победу на местных выборах в Косове

14:12  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Поддерживаемая официальным Белградом партия «Сербский список» одержала убедительную победу во всех десяти муниципалитетах с сербским большинством на состоявшихся 17 октября местных выборах в непризнанном Косове. Об этом сообщил председатель политобъединения Горан Ракич.

«Несмотря на все нападки и давлении на наш народ, на выборах мы продемонстрировали силу, единство и согласие. Хочу сообщить гражданам, что кандидаты от «Сербского списка» победили по всех десяти муниципалитетах. В этой борьбе мы были едины», — отметил Ракич.

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Он также подчеркнул, что партия продолжит бороться за создание в крае, предусмотренного Брюссельскими соглашениями Сообщества сербских муниципалитетов Косова (ССМК) и откажется от участия в косовских институтах власти, если консультации о формировании ССМК не начнутся в ноябре нынешнего года.

Муниципальные выборы в Косове состоялись в минувшее воскресенье. В 38 муниципалитетах, в том числе в 10 с сербским национальным большинством, избирались градоначальники и местные депутаты. Всего избирательным правом в автономии обладают около 100 тысяч сербов. По информации местного Центризбиркома всего в автономии проголосовало около 43 процентов избирателей, при этом в населённых сербами муниципалитетах явка была значительно выше и достигала 83 процентов.  


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Правящее в автономии движение «Самоопределение» премьер-министра Альбина Курти не одержало ни одной победы в 16 муниципалитетах, где градоначальник был избран уже в первом туре голосования. Кандидаты «Самоопределения» имеют шансы на победу во втором туре в 11 муниципалитетах, в том числе, в Приштине.



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По материалам: pnp.ru

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