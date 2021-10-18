Путин: на дорожные развязки в Подмосковье выделят 10 миллиардов рублей

15:19 Автор: Александра Гуляева

Источник: Kremlin.ru

Правительство выделит 10 миллиардов рублей на строительство дорожных развязок в Подмосковье, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я знаю, что у вас потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками. По предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 миллиардов [рублей] они вам найдут», — сказал Путин.

СМИ: правила проезда по платным дорогам могут уточнить

В свою очередь, Воробьев сообщил главе государства, что Центральную кольцевую дорогу (ЦКАД), движение по заключительному участку которой Путин открыл 8 июля, начала работать в полном объеме.

«Мы видим, что там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия, — отметил губернатор Московской области. - Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем. У нас драйвер, как говорят, лидер в экономике - это торговля, интернет-торговля, все, что связано с логистическими комплексами. Естественно, они располагаются вокруг ЦКАД, это рабочие места, это налоги, это наши возможности».

ЦКАД — это транзитная магистраль, которая проходит параллельно Московскому малому кольцу (А107) и пересекает 13 федеральных дорог.





Читайте также:

• Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником • Все новые дороги к 2024 году обеспечат инфраструктурой для доступа в интернет • Москвичёв: в 2022 году на развитие дорожной сети планируют выделить более 340 млрд рублей

Протяжённость дороги составляет 336 километров, из которых 260 будут эксплуатироваться на платной основе.

ЦКАД является первой в стране дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», позволяющей двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешённая скорость движения на трассе — 110 километров в час.

#транспорт

Ещё материалы: Владимир Путин