Путин поручил повысить прозрачность при лицензировании геологоразведки

19:45 Автор: Виктория Карташева

Источник: Kremlin.ru

Правительство до 1 апреля 2022 года подготовит предложения по повышению прозрачности рассмотрения заявок на геологоразведку, а также об ускорении этого процесса. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, сообщается на сайте Кремля.

Кабмину также предстоит предложить порядок проведения компаниями геологического изучения недр. В том числе, определить количество и предельный размер участков недр, которые один заявитель может получить для добычи и геологоразведки. Правительство также разработает систему контроля за соблюдением условий лицензий и установлением ответственности за нарушения.

Россия занимает 17-е место в мире по геологическому потенциалу

Согласно поручению президента, недропользователи могут получить возможность передать право пользования участками для геологического изучения (за исключением участков федерального значения).

Кроме того, поручение президента касается ведения единой системы федерального фонда геологической информации о недрах и его территориальных фондов.





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Ранее в Минэкономразвития предложили расширить круг участников эксперимента по выдаче лицензий через единый портал госуслуг. В частности, с его помощью можно будет получить лицензию на перевозку пассажиров рейсовыми автобусами, на пользование недрами и на утилизацию отходов.

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