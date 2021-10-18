Работа внутри и вовне: должны ли компании согласовывать свою работу в другой стране?

Вадим Карасев

Требования, предъявляемые к иностранным компаниям, которые работают на территории России, в последнее время регулярно обсуждаются на государственном уровне, в бизнес-сообществе и СМИ. Очередная волна дискуссий началась после публикации Министерством транспорта нового законопроекта о такси. Сейчас документу предстоит пройти публичные обсуждения и антикоррупционную экспертизу. Должны ли иностранные компании выполнять требования законов РФ рассказывает председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.



Один из пунктов, который особенно заинтересовал экспертов касается того, что иностранные сервисы должны будут согласовывать с Правительством условия своей работы в нашей стране. Если закон примут, то под действие данной нормы попадут компании, у которых количество пользователей за пределами Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь и Казахстан) составляет более 50% от общего числа клиентов. К примеру, Правительством могут быть предъявлены требования к безопасности персональных данных водителей и пассажиров, включая полный запрет на передачу и хранение их личной информации за рубежом, а также ограничения на работу в определенных регионах и другие требования к коммерческой политике. Агрегаторы, на долю которых в месяц приходится менее 1 млн заказов, будут освобождены от соблюдения данной нормы. При невыполнении этих требований Россия заблокирует работу иностранных сервисов такси на своей территории.

Вопросов к этим положениям законопроекта несколько. Готовы ли зарубежные компании играть по предлагаемым правилам? Чем вызвано введение таких требований? Сейчас в России под новый закон попадает только одна иностранная компания – китайский агрегатор DiDi. Он пришел на российский рынок в августе 2020, но к нему уже есть вопросы. В июне этого года в отношении DiDi в ФАС поступило обращение от сервиса заказа такси "Максим" с просьбой проверить действия компании на предмет применения неконкурентных практик. В середине июля ассоциация "Национальный совет такси" направила письмо Владимиру Путину с жалобой на работу агрегатора. В обращении говорилось, что DiDi, собирая персональные данные у госслужащих и сотрудников правоохранительных органов и отслеживая их передвижение, ставит под угрозу безопасность России. В самой компании подчеркивают, что данные пользователей обрабатываются и хранятся в соответствии с законодательством и действующими правилами конфиденциальности. Ранее усиление регуляторного контроля в вопросах безопасности данных сказались на планах DiDi по развитию в других странах. Китайский сервис такси получил лицензии на запуск в трех регионах Великобритании, включая Манчестер, где должен был начать работать этим летом. Компания постепенно планировала запуститься и в других британских городах, а потом выйти на рынок в Германии и во Франции. Однако начатое китайскими властями расследование по вопросам безопасности данных заставило компанию отложить свои планы по экспансии минимум на 12 месяцев, чтобы урегулировать сначала внутренние вопросы безопасности данных на "домашнем" рынке.

"Приземление" IT-компаний

Зачастую краеугольным камнем в отношениях государства и цифровых корпораций становится не только защита персональных данных граждан, но и наличие в стране официальных представительств компаний. В частности, 1 июля Президент РФ подписал закон о "приземлении" IT-гигантов. В соответствии с ним владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 0,5 млн пользователей из России обязаны учреждать юридические лица или открывать филиалы в стране с 1 января 2022 года. Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, заметил: "Если компания работает на российском рынке и представляет на нем общественно значимый продукт, то это требует от нее более высокой ответственности". Таким образом регулирование деятельности иностранных компаний вводится не только для защиты персональных данных россиян, но и для повышения уровня ответственности иностранных компаний, работающих на территории нашей страны, а также для недопущения нарушения законодательства. Для борьбы с теми, кто будет нарушать этот закон, Роскомнадзор получил в свой арсенал меры, ограничивающие рекламу, денежные переводы, поисковую выдачу площадок, и другие вплоть до полной блокировки ресурса на территории страны. При этом глава ведомства подчеркнул, что перед Роскомнадзором стоит задача не запрещать иностранным сервисам работать в России, а только обязать их соблюдать наше законодательство.

Второй и третий — лишние

Другой пример – фармацевтическая отрасль. В ней для обеспечения лекарственной безопасности и развития отечественного рынка действует правило "третий лишний". В соответствии с ним в ходе госзакупок не рассматриваются иностранные товары, если есть 2 предложения из стран ЕАЭС. Таким образом, принцип "третий лишний" ограничивает участие импортных производителей лекарств и медицинских изделий. А в конце августа этого года правительство приняло постановление в отношении некоторого медоборудования — "второй лишний". Это означает, что если в аукционе участвует хотя бы 1 российский или евразийский производитель, заявка на поставку импортной продукции будет отклонена.

ОПК и радиоэлектроника

В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) действует запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств. Указанное, в первую очередь, продиктовано соображениями государственной безопасности, а также необходимостью стимулирования российской промышленности.. В конце минувшего августа, Минпромторг заявил также о запрете госзакупок в части электроники зарубежного производства. В перечень вошли интегральные микросхемы, смарт-карты, ноутбуки, планшеты, компьютеры, серверы и светотехническая продукция. Ограничения не затрагивают страны ЕАЭС. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что это решение создает "благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники".

Ограничение инвестиций

Особое внимание в вопросе иностранного влияния уделяется стратегическим областям. Руководствуясь вопросами национальной безопасности, государство усиливает контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли, такие как: работа в ядерной сфере; разработка, производство, ремонт, продажа и утилизация военной техники; космическая и авиационная сфера; изучение недр, добыча полезных ископаемых. На данный момент к стратегическим относится более 40 видов деятельности. Этими вопросами занимается специально созданная Правительственная комиссия.

Как это происходит в других странах

Не только Россия выдвигает требования к иностранным компаниям, работающим на ее территории. Подобная практика действует на территории Евросоюза и в США. В декабре прошлого года Дональд Трамп подписал закон "О подотчетности иностранных компаний". Очевидно, что документ был в большей степени адресован китайским корпорациям. К слову, их регулированию уделяется особое внимание и на внутреннем рынке КНР: в зависимости от отрасли правительством Поднебесной могут быть продиктованы жесткие условия работы и степень вмешательства государства в деятельность и структуру компании. К примеру, с такими практиками ранее столкнулись IT-компании и игровая индустрия.

В свою очередь, регуляторы США требуют от зарубежных компаний отчета и подтверждения, что они не находятся под контролем иностранных властей. А Еврокомиссия в мае этого года выступила с предложением ограничить иностранные инвестиции в европейский бизнес. Как объяснила Урсула фон дер Ляйен, "мы предлагаем решить проблему вредоносных субсидий со стороны стран, не входящих в ЕС".

Еще один пример взаимного регулирования деятельности – авиаперевозки. Согласно Конвенции о международной гражданской авиации, существуют основные "правила свободы", которые устанавливают четкие ограничения для полетов авиакомпаний на территории стран-участниц. Кроме того, страны могут договариваться об отдельных условиях друг с другом. Страны, не входящие в Конвенцию, устанавливают собственные правила полетов в воздушном пространстве своей страны.

Стоит также заметить, что определенные требования и ограничения предъявляются теми или иными странами не только к зарубежным компаниям, деятельность которых масштабна и в большой степени влияет на их экономику. Это касается и физических лиц: любой иностранный гражданин обязан получить разрешение на работу в другой стране. Поэтому логично, что юридические лица также должны подчиняться соответствующим правилам.

Таким образом, справедливым и логичным является подход к регулированию деятельности иностранных юридических и физических лиц с целью обеспечения соблюдения ими законодательства страны, в которой они работают, а также взаимодействуют с российскими организациями и гражданами.



