Рисование-медитация: раскрываем тайны подсознания
Узнать свое «я», найти ответы на волнующие вопросы и проникнуть в свое подсознание возможно. Благодаря простой медитации во время рисования удастся раскрыть тайны своей души и обрести гармонию с внутренним миром.
Для счастливой жизни важно быть наполненным и гармоничным человеком, знающим свои потребности и возможности. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают простой способ для погружения в собственное подсознание, чтобы глубже узнать и принять себя, научиться слышать стремления души и найти свой собственный путь к счастью.
Как проводить медитацию
Медитацию-рисование проводят в свободное время, когда есть соответствующий настрой. Для этого берут лист белой бумаги и любые принадлежности для рисования: краски, карандаши, мелки или фломастеры.
Перед тем, как начать рисовать, важно расслабиться, чтобы получить верные ответы на волнующие вопросы. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют принять расслабляющую ванну, включить спокойную музыку или помедитировать на пламя свечи. После этого приступают к рисованию.
На листе бумаги нужно нарисовать дом, не задумываясь о деталях, позволяя подсознанию диктовать формы, цвет, размер. Рисунок может быть любым — главное, чтобы он был не срисован, а выполнен по воле вдохновения. Как только рисунок будет готов, можно приступать к его толкованию.
Толкование рисунка-медитации
Цвет дома укажет на то, находитесь ли вы в гармонии со своей душой.
Светлые пастельные оттенки укажут на гармонию души, верно выбранный путь в жизни, умение слышать свое «я».
Яркие и кричащие краски указывают на энергетический дисбаланс и слабое биополе. В этом случае нужно поработать над собой, укрепить энергетику и стремиться к обретению гармонии с собой и внешним миром.
Переливающиеся краски (перламутровый, использование блесток, красок с металлическими переливами) говорят о том, что человек находится под высшей защитой, и его ведет Провидение. В этом случае важно доверять интуиции и следовать за знаками Вселенной.
Темные и мрачные цвета говорят об энергетическом истощении и неумении слышать себя. Исправить ситуацию поможет курс медитаций, направленных на раскрытие чакр.
Изображение самого дома расскажет о том, находится ли человек в гармонии с собой.
Маленький дом, расположенный в одном из углов листа, указывает на отсутствие связи с внутренним «я», и восстановить ее помогут духовные практики, направленные на воссоединение с подсознанием.
Дом среднего размера, расположенный в центре листа, говорит о преобладании материального в жизни. Специалисты рекомендуют обратить внимание на духовное развитие, чтобы не потерять связь со своей душой.
Дом, занимающий практически весь лист, говорит о гармонии с собой, умении слышать свой внутренний голос и принимать верные решения.
Дом, нарисованный преимущественно плавными линиями без острых углов, указывает на сильное биополе, способное защитить от невзгод. Прерывистые, с острыми углами линии означают, что энергетика человека слаба, и ее необходимо укреплять.
Наличие окон указывает на умение черпать энергию из окружающего пространства и общаться с людьми без страха. Отсутствие окошек символизирует тревоги и боязнь открыться окружению, страхи и сомнения, мешающие счастливой жизни.
Крыша на доме — символ защиты, и чем она больше, тем сильнее биополе.
Множество мелких деталей: флюгеры, наличники, прорисованные ручки и занавески — указывают на наличие скрытых способностей, которые важно развивать, чтобы глубже понимать себя и свои стремления.