Рисование-медитация: раскрываем тайны подсознания

Вадим Карасев

Узнать свое «я», найти ответы на волнующие вопросы и проникнуть в свое подсознание возможно. Благодаря простой медитации во время рисования удастся раскрыть тайны своей души и обрести гармонию с внутренним миром.

Для счастливой жизни важно быть наполненным и гармоничным человеком, знающим свои потребности и возможности. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают простой способ для погружения в собственное подсознание, чтобы глубже узнать и принять себя, научиться слышать стремления души и найти свой собственный путь к счастью.

Как проводить медитацию

Медитацию-рисование проводят в свободное время, когда есть соответствующий настрой. Для этого берут лист белой бумаги и любые принадлежности для рисования: краски, карандаши, мелки или фломастеры.

Перед тем, как начать рисовать, важно расслабиться, чтобы получить верные ответы на волнующие вопросы. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют принять расслабляющую ванну, включить спокойную музыку или помедитировать на пламя свечи. После этого приступают к рисованию.

На листе бумаги нужно нарисовать дом, не задумываясь о деталях, позволяя подсознанию диктовать формы, цвет, размер. Рисунок может быть любым — главное, чтобы он был не срисован, а выполнен по воле вдохновения. Как только рисунок будет готов, можно приступать к его толкованию.

Толкование рисунка-медитации

Цвет дома укажет на то, находитесь ли вы в гармонии со своей душой.

Светлые пастельные оттенки укажут на гармонию души, верно выбранный путь в жизни, умение слышать свое «я».Яркие и кричащие краски указывают на энергетический дисбаланс и слабое биополе. В этом случае нужно поработать над собой, укрепить энергетику и стремиться к обретению гармонии с собой и внешним миром.Переливающиеся краски (перламутровый, использование блесток, красок с металлическими переливами) говорят о том, что человек находится под высшей защитой, и его ведет Провидение. В этом случае важно доверять интуиции и следовать за знаками Вселенной.Темные и мрачные цвета говорят об энергетическом истощении и неумении слышать себя. Исправить ситуацию поможет курс медитаций, направленных на раскрытие чакр.

Изображение самого дома расскажет о том, находится ли человек в гармонии с собой.

Маленький дом, расположенный в одном из углов листа, указывает на отсутствие связи с внутренним «я», и восстановить ее помогут духовные практики, направленные на воссоединение с подсознанием.Дом среднего размера, расположенный в центре листа, говорит о преобладании материального в жизни. Специалисты рекомендуют обратить внимание на духовное развитие, чтобы не потерять связь со своей душой.Дом, занимающий практически весь лист, говорит о гармонии с собой, умении слышать свой внутренний голос и принимать верные решения.Дом, нарисованный преимущественно плавными линиями без острых углов, указывает на сильное биополе, способное защитить от невзгод. Прерывистые, с острыми углами линии означают, что энергетика человека слаба, и ее необходимо укреплять.Наличие окон указывает на умение черпать энергию из окружающего пространства и общаться с людьми без страха. Отсутствие окошек символизирует тревоги и боязнь открыться окружению, страхи и сомнения, мешающие счастливой жизни.Крыша на доме — символ защиты, и чем она больше, тем сильнее биополе.Множество мелких деталей: флюгеры, наличники, прорисованные ручки и занавески — указывают на наличие скрытых способностей, которые важно развивать, чтобы глубже понимать себя и свои стремления.