Самое древнее в мире изображение призрака обнаружено в запасниках Британского музея

Вадим Карасев

Изображение призрака, сделанное около 3500 лет назад, обнаружено на вавилонской глиняной табличке, хранящейся в Британском музее. Сама табличка попала в музей еще в XIX веке, но хотя клинописный текст на ней сохранился, рисунок, его сопровождающий, виден только под определенным углом и поэтому был замечен только теперь.

Ирвинг Финкель, куратор ближневосточного отдела Британского музея, рассказывает, что текст на противоположной стороне таблички представляет собой часть руководства по экзорцизму, изгнанию нежелательных духов, проникших в мир живых. В данном случае объясняется, как поступить с мужским духом, который отчаянно ищет себе пару. «Очевидно, это мужской призрак, и он несчастен. Вы можете представить себе, как высокий, худой, бородатый призрак, слоняющийся по дому, действовал людям на нервы. Окончательный вывод заключался в том, что призраку нужен был любовник», — рассказывает он. Цель экзорциста состоит в том, чтобы найти для беспокойного духа подходящего партнера, который уведет его с собой в мир загробного блаженства.

Ритуал включает в себя изготовление фигурок мужчины и женщины: «Вы одеваете мужчину в повседневную одежду и снабжаете его дорожными принадлежностями. Вы закутываете женщину в четыре красные одежды и одеваете ее в пурпурную ткань. Вы дарите ей золотую брошь. Вы полностью обустраиваете ее кроватью, стулом, ковриком и полотенцем; вы даете ей расческу и фляжку. С восходом солнца, встав лицом по направлению к солнцу, вы совершаете ритуальные приготовления и устанавливаете две сердоликовые емкости с пивом. Вы ставите на место специальный сосуд и ставите кадило из можжевельника. Вы опускаете занавес, как у прорицателя. Вы [складываете] фигурки вместе с их снаряжением и устанавливаете их на место ... и говорите следующее: Шамаш…». Текст заканчивается предупреждением: «Не оглядывайся!»

Желаемый результат представлен на иллюстрации. Дух показан идущим с вытянутыми руками, его запястья связаны веревкой, которую держит женщина, в то время как сопроводительный текст подробно описывает ритуал, который должен был отправить их счастливо в подземный мир. Финкель считает, что табличка была частью магической библиотеки в доме заклинателя духов или в храме.

Об открытии рассказывается в готовящейся к публикации книге Ирвинга Финкеля «Первые привидения: древнейшее наследие человечества». Табличка же, ранее долгие годы находившаяся в запаснике, по словам Финкеля, теперь займет место в экспозиции музея.