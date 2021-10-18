Сфокусированный ультразвук помогает лекарствам проникнуть в мозг

Вадим Карасев

Разработан метод, который может произвести революцию в лечении рака мозга и нейродегенеративных заболеваний, временно позволяя лекарствам и другим веществам пересекать гематоэнцефалический барьер — структуру, которая отделяет кровеносные сосуды мозга от остальных его тканей. Испытание с участием четырех женщин, у которых рак груди дал метастазы в мозг, показало, что сфокусированный ультразвук под магнитным резонансом может безопасно доставить лечебный препарат в ткани мозга, вызывая сокращение опухоли.

Гематоэнцефалический барьер предотвращает попадания в мозг опасных веществ из кровотока, таких как токсины или микробы. Только вода, определенные газы, такие как кислород и небольшое количество других веществ способны проникнуть внутрь. Но механизм, защищающий ткани мозга, одновременно становится препятствием для применения лекарств. Поэтому большое количество лекарств от рака или нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, врачи не могут применить.

В новом методе используется сфокусированный ультразвук для открытия гематоэнцефалического барьера в определенных областях, вызывая колебания микроскопических пузырьков контрастного вещества, введенного пациенту. Эти колебания вызывают появление промежутков в клеточной стенке кровеносных сосудов, позволяя веществам, которым обычно трудно проникнуть в мозг, пройти через барьер.

Нир Липсман (Nir Lipsman) из Центра медицинских наук Саннибрук в Торонто и его коллеги говорят, что их метод раскрывает барьер менее чем на сутки. В нынешней работе они использовали ультразвук для доставки к пораженным участком мозга моноклонального антитела трастузумаба (герцептина) у четырех пациенток с метастатическим раком груди. Хотя исследование было в первую очередь предназначено для оценки безопасности метода, оно показало, что лекарство было поглощено опухолями и что они после этого уменьшились. Важно отметить, что ни у одного из пациентов не было серьезных побочных эффектов, и дальнейшая визуализация показала, что их гематоэнцефалический барьер повторно закрылся через 24 часа.

«Герцептин является огромным соединением, поэтому, если мы можем ввести его в мозг с помощью сфокусированного ультразвука, мы можем с уверенностью предположить, что можем ввести и другие молекулы, такого же размера или меньшие», — говорит Нир Липсман.

Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.