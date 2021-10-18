Школьники Армавира приняли участие в мастер-классах в «Кванториуме»

Накануне открытия детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России на базе школы № 24 города Армавира преподаватели учреждения дополнительного образования провели мастер-классы для школьников. Об этом сообщается на официальной странице центра детского технического творчества в социальной сети «ВКонтакте».

Наставники обучили школьников работать с 3D-ручками и помогли освоить пилотирование дронов.

«Открытие «Кванториума» на базе школы дает школьникам уникальную возможность реализовывать достаточно сложные практико-ориентированные проекты и научные исследования. Школьный технопарк станет для ребят стартовой площадкой, где они получат первые навыки будущей профессии», – уточнили в пресс-службе Министерства образования Краснодарского края.

Напомним, 15 октября завершилось основное комплектование оборудованием будущего технопарка в городе Армавире. В новом «Кванториуме» школьники смогут заниматься по программам дополнительного образования, которые включают такие востребованные направления, как «Робоквантум», «Аэроквантум» и «Хай-тек».