Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » СМИ: Россия и США внесли в ООН совместную резолюцию по кибербезопасности

СМИ: Россия и США внесли в ООН совместную резолюцию по кибербезопасности

СМИ: Россия и США внесли в ООН совместную резолюцию по кибербезопасности

11:45  Автор: Александра Гуляева


Источник: Коммерсант



Россия и США внесли в Генеральную Ассамблею ООН совместную резолюцию об ответственном поведении стран в киберпространстве, её вынесут на общее голосование в декабре. Об этом сообщает  в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

По данным газеты, работа над резолюцией проходила в рамках двух механизмов: группы правительственных экспертов (ГПЭ, в неё входит 25 стран), воссозданной США, и Рабочей группы открытого состава (РГОС, открыта для всех стран).

Россия и США входят в обе группы, при этом Москва продвигала РГОС, а США — ГПЭ. Год назад российская и американская группы внесли на рассмотрение Генассамблеи ООН две конкурирующие резолюции, а весной смогли принять консенсусные доклады.

Права интернет — пользователей предложили защищать в ООН


Согласно проекту совместной резолюции, все государства заинтересованы в поощрении использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях, а также в предотвращении конфликтов, возникающих в результате использования ИКТ. При этом в документе говорится, что ряд государств наращивают потенциал в сфере ИКТ для военных целей, а использование таких технологий в будущих конфликтах становится всё более вероятным.

Согласно проекту резолюции, принятие добровольных и необязательных норм ответственного поведения государств может привести к снижению угрозы международному миру, безопасности и стабильности.

Проект документа был представлен в ходе неформальных консультаций в ООН на минувшей неделе. Тогда спецпредставитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИДа Андрей Крутских заявил, что речь идёт об «историческом моменте». По его словам, резолюция важна не только по своему содержанию, но и в стратегическом плане, поскольку её принятие позволит подвести черту под периодом параллельного функционирования двух площадок по кибербезопасности в ООН.

В проекте резолюции отмечается, что работа продолжится в одном формате — РГОС, чей мандат продлён до 2025 года.

Путин поговорил с Байденом на одном языке


Как пишет «Коммерсантъ», данную резолюцию можно считать настоящим дипломатическим прорывом, и во многом это стало возможным благодаря договорённостям, которые президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден достигли во время саммита в Женеве. В частности, по итогам саммита российский лидер заявил, что стороны договорились начать консультации по кибербезопасности.

В сентябре 2020 года Путин призвал США начать экспертный диалог по вопросам международной информационной безопасности, а также предложил всем странам выйти на заключение глобальной договорённости об отказе от совершения первыми кибератак друг против друга.



#международные отношения #IT #США #ООН


122
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Татьяна Навка поздравила Дмитрия Пескова с днем рождения: "Я с тобой навсегда"
Татьяна Навка поздравила Дмитрия Пескова с днем рождения: "Я с
В профильной смене центра «Сириус. Кузбасс» приняли участие более 30 школьников
В профильной смене центра «Сириус. Кузбасс» приняли участие более 30
В Забайкалье продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года (юниор)»
В Забайкалье продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года
«Кванториум-04» приглашает школьников Республики Алтай на дни открытых дверей
«Кванториум-04» приглашает школьников Республики Алтай на дни
Самое древнее в мире изображение призрака обнаружено в запасниках Британского музея
Самое древнее в мире изображение призрака обнаружено в запасниках
Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Российские школьники завоевали четыре медали на Международной
Натали Портман и Бенджамин Мильпье впервые за долгое время вышли в свет
Натали Портман и Бенджамин Мильпье впервые за долгое время вышли в
Эксперты раскрыли, как Android-смартфоны шпионят за владельцами
Эксперты раскрыли, как Android-смартфоны шпионят за владельцами
Денис Проценко: ситуация с COVID-19 близка к критической
Денис Проценко: ситуация с COVID-19 близка к критической
Модная битва: Ингеборга Дапкунайте против Марии Кожевниковой
Модная битва: Ингеборга Дапкунайте против Марии Кожевниковой
Конец ретроградности Юпитера: какие счастливые перемены ожидают нас в конце 2021 года
Конец ретроградности Юпитера: какие счастливые перемены ожидают нас в
"Кому поставить, на деревню дедушке?": Новак ответил на требования поставлять ЕС больше газа
"Кому поставить, на деревню дедушке?": Новак ответил на

Топ на сегодня

"Не о том беспокоитесь, господа": Водонаева пристыдила бедных россиян за то, что они "ноют об отношениях"
"Не о том беспокоитесь, господа": Водонаева пристыдила
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что экс-жена Аршавина "несет бред" о своей болезни
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 октября 2021 года
Дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж спустя два месяца после развода родителей
Дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж спустя два месяца после
11 "вкусных" оттенков маникюра для этой осени: пряная тыква, медовая горчица и не только
11 "вкусных" оттенков маникюра для этой осени: пряная

Еще по теме

Комитет Генассамблеи ООН проголосовал за проект Украины резолюции по Крыму
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России
Россия предложила Генассамблее ООН создать рабочую группу по кибербезопасности
Израиль заморозил все контакты с ЮНЕСКО