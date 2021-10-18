СМИ: Россия и США внесли в ООН совместную резолюцию по кибербезопасности

11:45 Автор: Александра Гуляева

Источник: Коммерсант

Россия и США внесли в Генеральную Ассамблею ООН совместную резолюцию об ответственном поведении стран в киберпространстве, её вынесут на общее голосование в декабре. Об этом сообщает в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

По данным газеты, работа над резолюцией проходила в рамках двух механизмов: группы правительственных экспертов (ГПЭ, в неё входит 25 стран), воссозданной США, и Рабочей группы открытого состава (РГОС, открыта для всех стран).

Россия и США входят в обе группы, при этом Москва продвигала РГОС, а США — ГПЭ. Год назад российская и американская группы внесли на рассмотрение Генассамблеи ООН две конкурирующие резолюции, а весной смогли принять консенсусные доклады.

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Согласно проекту совместной резолюции, все государства заинтересованы в поощрении использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях, а также в предотвращении конфликтов, возникающих в результате использования ИКТ. При этом в документе говорится, что ряд государств наращивают потенциал в сфере ИКТ для военных целей, а использование таких технологий в будущих конфликтах становится всё более вероятным.

Согласно проекту резолюции, принятие добровольных и необязательных норм ответственного поведения государств может привести к снижению угрозы международному миру, безопасности и стабильности.

Проект документа был представлен в ходе неформальных консультаций в ООН на минувшей неделе. Тогда спецпредставитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИДа Андрей Крутских заявил, что речь идёт об «историческом моменте». По его словам, резолюция важна не только по своему содержанию, но и в стратегическом плане, поскольку её принятие позволит подвести черту под периодом параллельного функционирования двух площадок по кибербезопасности в ООН.

В проекте резолюции отмечается, что работа продолжится в одном формате — РГОС, чей мандат продлён до 2025 года.

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Как пишет «Коммерсантъ», данную резолюцию можно считать настоящим дипломатическим прорывом, и во многом это стало возможным благодаря договорённостям, которые президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден достигли во время саммита в Женеве. В частности, по итогам саммита российский лидер заявил, что стороны договорились начать консультации по кибербезопасности.

В сентябре 2020 года Путин призвал США начать экспертный диалог по вопросам международной информационной безопасности, а также предложил всем странам выйти на заключение глобальной договорённости об отказе от совершения первыми кибератак друг против друга.

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