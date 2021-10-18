Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры

Вадим Карасев

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что планирует защищать смешанные единоборства от так называемых фрик-боёв. В качестве примера подобного мероприятия он назвал поединок шоумена Никиты Джигурды и депутата Виталия Милонова.

"Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта. К сожалению, действующее законодательство не предоставляет нам в полной мере возможности повлиять на проведение в России крупных турниров профессиональными лигами. Ответственность для таких нарушителей законом пока не предусмотрена" - цитирует функционера РБК.

По словам Габдуллина, реклама букмекеров на турнирах поп-ММА, противоречит нормам закона. Он добавил, что представители союза будут призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание. Уважающие закон букмекеры не имеют права размещать свою эмблему и принимать ставки на такие события, сказал он. Также глава организации анонсировал ряд изменений, планируемых на остаток года, которые могут упорядочить отношения между любительской организацией и профессиональными лигами, сделать ММА "чище".

В первую очередь будет разработан регламент, чтобы судьи Союза ММА России не имели возможности обслуживать нелегитимные турниры, рискуя лишиться аккредитации. Это касается, в том числе и кулачных боев, которые быстро "переобулись" в ММА, чтобы получить финансирование от букмекеров.

Ранее Никита Джигурда сразился с депутатом Виталием Милоновым в октагоне. После этого шоумен вызвал Иосифа Пригожина на бой, пообещав сильно не бить и назвав "хреновым" продюсером.