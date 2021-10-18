Татьяна Навка поздравила Дмитрия Пескова с днем рождения: "Я с тобой навсегда"

Вадим Карасев

Вчера пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал день рождения — ему исполнилось 54 года. В своем инстаграме именинника поздравила и его 46-летняя супруга Татьяна Навка, которая также поделилась и семейными снимками.

Все лучшие слова, эмоции и любовь сегодня только для тебя, мой любимый! Не перестаю благодарить Вселенную за нас, за тебя! Мое счастье, моя стена, мой друг, мой муж, с днем рождения! Я с тобой навсегда и всегда рядом,

— написала Навка.





Татьяна Навка и Дмитрий Песков





Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью Надей

Пара жената шесть лет и воспитывает семилетнюю дочь Надю. Свой роман Песков и Навка долгое время скрывали. И даже когда на свет появилась их дочь, они свою романтическую связь подтверждать не спешили.

Они познакомились, когда Песков еще был женат на своей второй супруге Екатерине Солоцинской. Брак пары распался из-за романа Пескова с Навкой. От экс-супруги у пресс-секретаря президента есть трое детей, которые с новой женой отца хорошо поладили.

Поздравила виновника торжества вчера и его 23-летняя дочь Елизавета.





Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой

Я знаю тебя, знаю, какой ты на самом деле человек. Тебе непросто, и я постараюсь всегда быть рядом. Спасибо, что знаешь меня и даешь мне быть собой,

— написала она в блоге.

Одним поздравлением Елизавета не ограничилась и устроила для своего отца сюрприз. Она украсила его кабинет воздушными шарами, к которым были привязаны фотографии всех членов семьи. Подарок очень тронул Пескова, судя по его реакции и улыбке.

















Мариана Панкина