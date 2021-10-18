Тилан Блондо рассказала о проблемах со здоровьем и перенесенной экстренной операции

Вадим Карасев

Вчера 20-летняя модель Тилан Блондо откровенно рассказала в инстаграме о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась за последний год. Звезда, которую в шесть лет назвали "самой красивой девочкой в мире", призналась, что год назад перенесла операцию, после того как у нее случился разрыв кисты яичника. Через три месяца после хирургического вмешательства Тилан вновь начала испытывать сильные боли в животе, и она думала, что это последствия операции.

Модель обратилась за помощью к нескольким гинекологам и другим специалистам, однако все они говорили, чтобы она не волновалась.

Они говорили: "Это все у тебя в голове",

— поделилась Тилан, показавшая также фото из больничной палаты.





Четыре дня назад боль стала такой сильной, что Тилан вызвала скорую помощь.

Врачи сказали, что со мной все в порядке, что у меня небольшая киста и мне придется пройти обследование через два-три месяца. На следующий день после этого у меня была назначена встреча с удивительным врачом Оливье Кадочем, который увидел, что у меня киста размером 5,6 сантиметра,

— рассказала Блондо.









После обследования врач направил ее на МРТ, а после его результатов ей сказали немедленно отправиться в больницу для проведения экстренной операции. К счастью, все прошло хорошо — Тилан говорит, что теперь наконец чувствует себя хорошо.

По словам звезды, этот опыт помог ей понять, что всегда нужно слушать свое тело и бережно относиться к своему здоровью.

Нужно обращаться к разным врачам, пока кто-то из них не найдет проблему и не устранит ее. Любая боль, даже самая незначительная, может скрывать что-то гораздо большее,

— отметила Блондо.

Она также поблагодарила врача, спасшего ей жизнь, и близких, оказавших ей поддержку, — маму и бойфренда Милана Меррита, который на протяжении всего года помогал ей с ее проблемами со здоровьем.





Мариана Панкина