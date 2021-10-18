В Челябинской области стартовал региональный этап конкурса «Волонтеры могут все»

В течение полутора месяцев – с 15 октября по 30 ноября – в Челябинской области проводится региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, а также молодые люди в возрасте до 30 лет.

Муниципальный этап продлится до 15 ноября.

Они представят свои идеи по развитию экологического и волонтерского просветительского движения и формированию активной гражданской позиции молодого поколения.

Проекты принимаются в номинациях:

– «Пойдем экологическими тропами»: создание, поддержание и изучение экологических троп;

– «Скажем нет урону природе»: организация и проведение экопатрулей, экомониторинга;

– «Цветущая планета»: изучение, поддержание, создание цветников и благоустройство пришкольной или придомовой территории;

– «Мусор – угроза или вторая жизнь»: формирование ответственного отношения населения к «мусорной» проблеме по раздельному сбору отходов, решению проблем переработки мусора;

– «Волонтеры спешат на помощь»: вовлечение в экологическое волонтерство воспитанников детских домов, людей, проживающих в домах престарелых и интернатах для инвалидов, а также многодетных семей и т. д.;

– «Герои Отечества»: уход, озеленение и благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов;

– «Друзья наши меньшие»: формирование ответственного отношения к животным;

– «Мы за здоровый образ жизни»: популяризация ценностей здорового образа жизни;

– «Медиаволонтерство»: формирование информационного пространства для продвижения социально значимого экологического волонтерства;

– «Мир своими руками»: создание и проведение выставок рисунков, фотографий, поделок на темы природолюбия, охраны окружающей среды и т. д.;

– «Учимся и работаем, отдыхая»: организация тематических экологических смен в детских оздоровительных лагерях, в том числе в МДЦ «Артек», в ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена»;

– «Будущее за нами, эковолонтеры»: проведение детских и молодежных экологических форумов с участием политических, общественных деятелей, ученых, руководителей и представителей органов власти, членов Совета Федерации.