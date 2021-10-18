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В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ

В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ

До конца 2021 года в девяти российских регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Мероприятия состоятся в рамках Года науки и технологий, они также приурочены к столетию кружкового движения в России, сообщает пресс-служба проекта. Регионами проведения фестивалей определены Белгородская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Челябинская области, республики Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан и Санкт-Петербург.

Площадки были выбраны по итогам конкурса региональных операторов, которые представили концепции проведения фестивалей Кружкового движения. Победителями конкурса стали:

– Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи (г. Санкт-Петербург);

– Детский технопарк «Кванториум» (г. Томск);

– Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия – Алания (г. Владикавказ);

– Дом Юношеского технического творчества» Челябинской области (г. Челябинск);

– Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» (г. Якутск);

– «Точка кипения» (г. Белгород);

– Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (г. Набережные Челны);

– NEON Agency (г. Екатеринбург);

– Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов).

«Задачи фестивалей – содействовать формированию сообщества технологических энтузиастов в регионе, вовлечь школьников и студентов в технологическое творчество и познакомить широкую аудиторию с современными достижениями в сфере технологических инноваций», – уточняет пресс-служба проекта.

Мероприятия фестивалей будут включать как образовательные программы, так и сессии по развитию Кружкового движения в регионах, в рамках которых будут отмечены лучшие наставники и кружки технического творчества. Отдельным треком программы региональных фестивалей станет спецпроект «Будущее обыденно», его мероприятия пройдут с 7 по 13 ноября в Санкт-Петербурге. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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