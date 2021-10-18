Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Кировской области созданы мастерские для студентов-педагогов

В Кировской области созданы мастерские для студентов-педагогов

В Кировской области созданы мастерские для студентов-педагогов

В Слободском колледже педагогики и социальных отношений открылись мастерские по компетенциям социальной сферы, созданные в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба образовательной организации.

В колледже оборудованы мастерские по компетенциям социальной сферы: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Социальная работа», «Физическая культура, спорт и фитнес». Благодаря новому учебно-лабораторному, учебно-производственному, программному и методическому оборудованию в колледже появилась возможность выстроить систему эффективного дополнительного профессионального образования по педагогическим профессиям и специальностям социальной сферы.

«На базе мастерских запланировано проведение практических занятий для студентов очного и заочного отделения по моделированию реальных производственных условий, для решения практических задач профессиональной направленности в соответствии с лучшими национальными практиками. После окончания колледжа студенты будут готовы к работе по профессии на современном оборудовании», – отметила директор Слободского колледжа педагогики и социальных отношений Ольга Шеренцова.

Она уточнила, что на базе мастерских планируется реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей Слободского района. Как отметила министр образования региона Ольга Рысева, в 2022–2023 годах в Кировской области будет вестись строительство 12 новых школ, в связи с чем возрастает потребность в педагогических кадрах.

«В колледжах и техникумах региона в настоящий момент обучается 52% всех студентов, в вузах – 48%. Правительство области принимает решения по оснащению материально-технической базы областных государственных профессиональных образовательных организаций для эффективной подготовки кадров. Сейчас благодаря участию в нацпроекте «Образование» студенты смогут получать востребованные компетенции в сфере образования на базе современных мастерских», – заявила Ольга Рысева.

Так, в техникумах и колледжах Кировской области за последние три года создана 21 мастерская в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Обновление мастерских продолжится в 2022–2024 годах: в ближайшие три года на создание 36 новых мастерских будет выделено 177 миллионов рублей.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового
В УлГПУ продолжается реализация проекта «Центр открытого образования на русском языке»
В УлГПУ продолжается реализация проекта «Центр открытого образования
В МГППУ пройдет конференция «Исследования, улучшающие образование»
В МГППУ пройдет конференция «Исследования, улучшающие образование»
Школьники Армавира приняли участие в мастер-классах в «Кванториуме»
Школьники Армавира приняли участие в мастер-классах в «Кванториуме»
V Всероссийский правовой (юридический) диктант объединит участников из всех регионов
V Всероссийский правовой (юридический) диктант объединит участников
В Кировской области созданы мастерские для студентов-педагогов
В Кировской области созданы мастерские для студентов-педагогов
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Сфокусированный ультразвук помогает лекарствам проникнуть в мозг
Сфокусированный ультразвук помогает лекарствам проникнуть в мозг
В Челябинской области стартовал региональный этап конкурса «Волонтеры могут все»
В Челябинской области стартовал региональный этап конкурса «Волонтеры
В Татарстане определят лучшие методики преподавания финансовой грамотности
В Татарстане определят лучшие методики преподавания финансовой
В Костромской области открылся первый школьный «Кванториум»
В Костромской области открылся первый школьный «Кванториум»

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года
Водителям запретят остановку на "островках безопасности"
Водителям запретят остановку на "островках безопасности"
Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Лунный день сегодня 18 октября 2021 года
Лунный день сегодня 18 октября 2021 года
Россия может помочь Британии с дефицитом газа
Россия может помочь Британии с дефицитом газа

Еще по теме

В Иркутской области в Боханском педколледже имени Д. Банзарова открыли новые мастерские
В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы современные мастерские
В колледже Находки открылись четыре мастерские по стандартам WorldSkills
В Тамбовском педколледже начали работу четыре современные мастерские