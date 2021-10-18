В Кировской области созданы мастерские для студентов-педагогов

В Слободском колледже педагогики и социальных отношений открылись мастерские по компетенциям социальной сферы, созданные в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба образовательной организации.

В колледже оборудованы мастерские по компетенциям социальной сферы: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Социальная работа», «Физическая культура, спорт и фитнес». Благодаря новому учебно-лабораторному, учебно-производственному, программному и методическому оборудованию в колледже появилась возможность выстроить систему эффективного дополнительного профессионального образования по педагогическим профессиям и специальностям социальной сферы.

«На базе мастерских запланировано проведение практических занятий для студентов очного и заочного отделения по моделированию реальных производственных условий, для решения практических задач профессиональной направленности в соответствии с лучшими национальными практиками. После окончания колледжа студенты будут готовы к работе по профессии на современном оборудовании», – отметила директор Слободского колледжа педагогики и социальных отношений Ольга Шеренцова.

Она уточнила, что на базе мастерских планируется реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей Слободского района. Как отметила министр образования региона Ольга Рысева, в 2022–2023 годах в Кировской области будет вестись строительство 12 новых школ, в связи с чем возрастает потребность в педагогических кадрах.

«В колледжах и техникумах региона в настоящий момент обучается 52% всех студентов, в вузах – 48%. Правительство области принимает решения по оснащению материально-технической базы областных государственных профессиональных образовательных организаций для эффективной подготовки кадров. Сейчас благодаря участию в нацпроекте «Образование» студенты смогут получать востребованные компетенции в сфере образования на базе современных мастерских», – заявила Ольга Рысева.

Так, в техникумах и колледжах Кировской области за последние три года создана 21 мастерская в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Обновление мастерских продолжится в 2022–2024 годах: в ближайшие три года на создание 36 новых мастерских будет выделено 177 миллионов рублей.