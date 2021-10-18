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В Костромской области открылся первый школьный «Кванториум»

В Костромской области открылся первый школьный «Кванториум»

Детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России открыли на базе гимназии № 3 города Шарьи в рамках реализации национального проекта «Образование». Обучаться в нем смогут около 850 школьников северо-востока области. Об этом сообщается на портале государственных органов Костромской области. 

Стоимость проекта составляет более 20 млн рублей. Специально для открытия «Кванториума» в гимназии № 3 провели ремонт, приобрели новую мебель, закупили современное оборудование – от микроскопов до 3D-принтеров и лазерных станков в кабинеты технологии. 

«Это первый в Костромской области подобный «Кванториум», который открыт на базе школы. Здесь сегодня создана современнейшая научная среда, в которой наши дети смогут создавать будущее. Здесь наука – это не просто теория, тут ее можно потрогать рукой», – рассказал директор Департамента образования Костромской области Илья Морозов.

Обучение в детском технопарке бесплатное. Во время внеурочной деятельности школьники проведут практическую подготовку по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия».

# Общество
По материалам: edu.ru

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