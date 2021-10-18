В МГППУ пройдет конференция «Исследования, улучшающие образование»

28–29 октября Ассоциация исследователей образования и Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными вузами, а также при поддержке международной и всемирной ассоциаций исследователей образования проводят юбилейную, XX Всероссийскую научно-практическую конференцию молодых исследователей образования.

Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.

Тема этого года – «Исследования, улучшающие образование».

К участию приглашаются студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранты, ведущие исследования в области образования.

Работа будет вестись по нескольким секциям:

– «Психологические исследования в образовании»;

– «Педагогические исследования (опыт педагогической практики и инновации в педагогической практике)»;

– «Исследования в области управления образованием»;

– «Исследования в области социологии и философии образования»;

– «Исследования в области дошкольного детства и образования»;

– «Исследования развития цифровых технологий в образовании»;

– «Исследования в области измерений в образовании»;

– «Исследования в области специальной педагогики и инклюзии».

