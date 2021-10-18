В МГППУ пройдет конференция «Исследования, улучшающие образование»
28–29 октября Ассоциация исследователей образования и Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными вузами, а также при поддержке международной и всемирной ассоциаций исследователей образования проводят юбилейную, XX Всероссийскую научно-практическую конференцию молодых исследователей образования.
Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.
Тема этого года – «Исследования, улучшающие образование».
К участию приглашаются студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранты, ведущие исследования в области образования.
Работа будет вестись по нескольким секциям:
– «Психологические исследования в образовании»;
– «Педагогические исследования (опыт педагогической практики и инновации в педагогической практике)»;
– «Исследования в области управления образованием»;
– «Исследования в области социологии и философии образования»;
– «Исследования в области дошкольного детства и образования»;
– «Исследования развития цифровых технологий в образовании»;
– «Исследования в области измерений в образовании»;
– «Исследования в области специальной педагогики и инклюзии».