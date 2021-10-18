В Москве запустили еще 30 точек экспресс-тестирования на COVID-19

Вадим Карасев

В Москве заработали 30 новых точек, где можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, возглавляющая столичный оперштаб по коронавирусу.

По ее словам, в мэрии заметили интерес москвичей к этому варианту ранней диагностики — тесты сдали уже 20 тысяч человек.

"Такая экспресс-диагностика помогает людям, которые переживают, что могут заболеть или которым в целом интересна периодическая диагностика, чтобы снять сомнения о наличии или отсутствии заболевания. Поэтому мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои Документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и 7 транспортно-пересадочных узлах", — сказала Ракова.

Она отметила, что ТПУ впервые будут задействованы в подобной программе. Это сделано в связи с огромной ежедневной проходимостью этих объектов инфраструктуры, теперь москвичи смогут сдать экспресс-тест, например, по пути с работы.

"Подчеркну, что эти точки не предназначены для тестирования жителей, которые уже отмечают у себя симптомы заболевания, их мы просим сразу обращаться к врачу", — добавила Ракова.

Точное расположение пунктов можно узнать на сайте mos.ru. Экспресс-тестирование на COVID запустили также в московских школах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил "достаточно приличный" уровень выявляемости COVID-19 с помощью экспресс-тестов — 4%. Он также говорил о том, что мэрия решила прибегнуть к такому варианту ранней диагностики болезни взамен строгих ограничений. При этом градоначальник по-прежнему призывает горожан вакцинироваться, поскольку именно прививка на сегодняшний день остается единственным надежным способом защититься от коронавируса.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в флагманских офисах "Мои Документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.