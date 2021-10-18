Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве запустили еще 30 точек экспресс-тестирования на COVID-19

В Москве запустили еще 30 точек экспресс-тестирования на COVID-19

В Москве заработали 30 новых точек, где можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, возглавляющая столичный оперштаб по коронавирусу.

По ее словам, в мэрии заметили интерес москвичей к этому варианту ранней диагностики — тесты сдали уже 20 тысяч человек.

"Такая экспресс-диагностика помогает людям, которые переживают, что могут заболеть или которым в целом интересна периодическая диагностика, чтобы снять сомнения о наличии или отсутствии заболевания. Поэтому мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои Документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и 7 транспортно-пересадочных узлах", — сказала Ракова.

Она отметила, что ТПУ впервые будут задействованы в подобной программе. Это сделано в связи с огромной ежедневной проходимостью этих объектов инфраструктуры, теперь москвичи смогут сдать экспресс-тест, например, по пути с работы.

"Подчеркну, что эти точки не предназначены для тестирования жителей, которые уже отмечают у себя симптомы заболевания, их мы просим сразу обращаться к врачу", — добавила Ракова.

Точное расположение пунктов можно узнать на сайте mos.ru. Экспресс-тестирование на COVID запустили также в московских школах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил "достаточно приличный" уровень выявляемости COVID-19 с помощью экспресс-тестов — 4%. Он также говорил о том, что мэрия решила прибегнуть к такому варианту ранней диагностики болезни взамен строгих ограничений. При этом градоначальник по-прежнему призывает горожан вакцинироваться, поскольку именно прививка на сегодняшний день остается единственным надежным способом защититься от коронавируса.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в флагманских офисах "Мои Документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В России стартовал конкурс «Словарный урок»
В России стартовал конкурс «Словарный урок»
Водоросли и цианобактерии смогли фотосинтезировать в крови головастиков и снабжать их мозг кислородом
Водоросли и цианобактерии смогли фотосинтезировать в крови
В Москве запустили еще 30 точек экспресс-тестирования на COVID-19
В Москве запустили еще 30 точек экспресс-тестирования на COVID-19
Татьяна Навка поздравила Дмитрия Пескова с днем рождения: "Я с тобой навсегда"
Татьяна Навка поздравила Дмитрия Пескова с днем рождения: "Я с
В профильной смене центра «Сириус. Кузбасс» приняли участие более 30 школьников
В профильной смене центра «Сириус. Кузбасс» приняли участие более 30
В Забайкалье продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года (юниор)»
В Забайкалье продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года
«Кванториум-04» приглашает школьников Республики Алтай на дни открытых дверей
«Кванториум-04» приглашает школьников Республики Алтай на дни
Самое древнее в мире изображение призрака обнаружено в запасниках Британского музея
Самое древнее в мире изображение призрака обнаружено в запасниках
Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Российские школьники завоевали четыре медали на Международной
Натали Портман и Бенджамин Мильпье впервые за долгое время вышли в свет
Натали Портман и Бенджамин Мильпье впервые за долгое время вышли в
Эксперты раскрыли, как Android-смартфоны шпионят за владельцами
Эксперты раскрыли, как Android-смартфоны шпионят за владельцами
Денис Проценко: ситуация с COVID-19 близка к критической
Денис Проценко: ситуация с COVID-19 близка к критической

Топ на сегодня

"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что экс-жена Аршавина "несет бред" о своей болезни
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
В КХЛ задумались о создании клуба в ОАЭ
В КХЛ задумались о создании клуба в ОАЭ
Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в мире Бернара Арно Александра
Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в
Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день рождения сына
Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день

Еще по теме

В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
Россияне смогут пройти экспресс-тесты на опасные заболевания в торговых центрах
Британия будет использовать новые экспресс-тесты на COVID-19
В московских школах планируют проводить экспресс-тестирование на коронавирус