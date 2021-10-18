В профильной смене центра «Сириус. Кузбасс» приняли участие более 30 школьников

Профильная смена регионального образовательного центра «Сириус. Кузбасс» «Исследования в области естественных наук» объединила более 30 учеников 8–11-х классов Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса.

Ребята познакомились с нанотехнологиями, в лабораториях Кемеровского государственного университета они проводили синтез нанотрубок и органического красителя. По итогам смены они представили проектные работы, связанные с применением нанотрубок при разработке фильтров для очистки воды и датчиков определения содержания метана в воздухе, а также применением наноразмерных элементов при производстве новых материалов, уточняется в информационном релизе.

Работу над наиболее перспективными проектами школьники продолжат совместно с сотрудниками центра «Сириус. Кузбасс» и специалистами КемГУ в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

