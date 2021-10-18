В России стартовал конкурс «Словарный урок»

18 октября стартовал всероссийский конкурс «Словарный урок». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Конкурс будет проводиться в течение месяца в рамках всероссийского Дня словаря.

К участию приглашаются учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы, педагоги-библиотекари. Заявки на участие принимаются с 18 октября по 8 ноября.

«Этот конкурс, ставший уже традиционным, проводится в целях выявления лучших педагогических практик и трансляции современных активных форм, методов и технологий работы со словарем», – уточняется в информационном релизе.

Мероприятие проводится в дистанционном режиме, регистрация доступна на сайте denslovarya.natlang.ru.

На конкурс принимаются методические разработки уроков и внеурочных мероприятий, посвященных работе со словарями.

Сроки проведения конкурса:

18 октября – 8 ноября – регистрация участников, прием заявок и конкурсных материалов;

9 ноября – 18 ноября – экспертиза и оценивание конкурсных работ;

22 ноября – подведение итогов конкурса и объявление победителей.

Победители и призеры конкурса определяются по итогам оценивания конкурсных работ членами жюри по каждому уровню общего образования, награждаются дипломами I, II, III степени и ценными подарками.

Методические разработки победителей и призеров конкурса будут опубликованы на сайте в разделе «Конкурс». Все остальные участники конкурса получат сертификаты.



26 ноября состоится Всероссийский педагогический форум «Со словарем по жизни», который будет посвящен обсуждению результатов проведенного конкурса, объявлению его призеров и победителей, обмену опытом по вопросам формирования лексикографических умений обучающихся различных уровней общего образования.

Конкурс «Словарный урок» проводится в рамках празднования всероссийского Дня словаря, который отмечается ежегодно 22 ноября, в день рождения российского лексикографа и писателя Владимира Даля.