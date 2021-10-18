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В российских школах введут новую должность

В российских школах введут новую должность

20:52  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство просвещения предложило в номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций внести должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

В январе ведомство совместно с Российским движением школьников (РДШ) запустило конкурс «Навигаторы детства» по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. С марта новые должности введены в штатное расписание школ в десяти регионах.

Проект реализуется в рамках федерального проекта „Патриотическое воспитание граждан РФ“ национального проекта «Образование».

5 октября на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года России» учитель русского языка и литературы лицея №14 в Ставрополе Анастасия Шрамко предложила распространить опыт внедрения должности советника по воспитанию на все школы. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал.  

В настоящее время в период с 1 октября по 2 ноября в пилотных регионах проходят пресс-брифинги, на которых советники и кураторы проекта рассказывают о новой должности и о плане работы советников на этот учебный год.

Как ранее рассказали в РДШ, основными задачами советников являются помощь ребенку в открытии возможностей, которые ему дают существующие детские организации и общественные объединения, помощь школьникам с выстраиванием траектории развития.

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Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая расценила ведение в школах отдельных регионов должности советника директора по воспитательной работе как серьёзный шаг в повышении роли воспитания в системе общего образования.



#школы #образование


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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