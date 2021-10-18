В Совете Федерации пройдут Дни Камчатского края
00:17 Автор: Ольга Шульга
C 18 по 20 октября в Совете Федерации пройдут Дни Камчатского края. Делегацию региона возглавят губернатор Владимир Солодов и председатель Заксобрания Ирина Унтилова.
В среду, 20 октября, они расскажут о социально-экономическом развитии Камчатского края на заседании Совета Федерации. В этот же день в здании на Большой Дмитровке откроется выставка региона.
Кроме того, 18 октября делегация субъекта выступит на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Тема доклада — «Актуальные вопросы жилищного строительства и формирования комфортной городской среды в Камчатском крае».
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18 октября гости встретятся с членами Комитетов по социальной политике, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по науке, образованию и культуре, по экономической политике.
На заседании Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству делегация представит доклад на тему «Повышение доступности услуг фиксированного доступа к Интернету и подвижной радиотелефонной связи».
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