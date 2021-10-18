В Татарстане определят лучшие методики преподавания финансовой грамотности

В Республике Татарстан стартовал конкурс для педагогов. Его участники представят авторские методические разработки, направленные на повышение финансовой грамотности детей и подростков. Это могут быть уроки или факультативные занятия, например, в игровой форме, уточняет пресс-служба Минобрнауки региона.

Конкурс проводится по шести номинациям:

– «Лучший урок по финансовой грамотности в 1–4-х классах»;

– «Лучший урок по финансовой грамотности в 5–9-х классах»;

– «Лучший урок по финансовой грамотности в 10–11-х классах»;

– «Лучший урок по финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях»;

– «Лучший урок на тему «Ловушки мошенников: как распознать и защитить свои финансы»;

– «За системный подход в повышении уровня финансовой грамотности обучающихся».

Конкурс проводится уже в пятый раз, в нем принимают участие не только педагоги из Татарстана, но и представители других регионов.

Заявки на участие принимаются до конца октября.

