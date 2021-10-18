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В УлГПУ продолжается реализация проекта «Центр открытого образования на русском языке»

В УлГПУ продолжается реализация проекта «Центр открытого образования на русском языке»

В   Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова продолжается реализация проекта «Центр открытого образования на  русском языке», стартовавшего в 2020 году.

Центр открытого образования на русском языке призван осуществить внедрение образовательных ресурсов в обучение иностранцев русскому языку, использовать возможности интернета для организации информационно-просветительских мероприятий о русском языке и культуре на русском языке для иностранной аудитории. 

Целевая аудитория проекта – иностранные граждане: школьники, студенты, взрослые, находящиеся в Российской Федерации и за рубежом, желающие познакомиться с русским языком и культурой,   поступить учиться в российские вузы, работать в нашей стране и т. д. 

Образовательная программа сформирована таким образом, чтобы учащиеся с нулевым знанием русского языка достигли достаточно уровня владения им и могли продолжить обучение в российских учебных заведениях: университетах, институтах, академиях. Для этого преподавателями УлГПУ будут разработаны и реализованы три образовательных курса в очно-дистанционном или дистанционном формате.    

Предполагается, что обучение в Центре открытого образования на русском языке до конца года пройдут не менее 300 иностранных граждан.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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