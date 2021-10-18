V Всероссийский правовой (юридический) диктант объединит участников из всех регионов

С 3 по 12 декабря состоится V Всероссийский правовой (юридический) диктант. Принять участие в нем могут граждане в возрасте старше 14 лет. Им предстоит ответить на вопросы, связанные с Конституцией Российской Федерации, трудовыми, гражданскими и семейными правами.

В 2021 году вопросы будут сформулированы на нескольких языках, а также будет рассматриваться возможность запуска двух версий диктанта: для граждан с юридическим образованием и без него.

В проекте принимают участие не только россияне, но и представители других государств. В 2020 году диктант объединил более 500 тысяч человек из России и 175 зарубежных стран.

«Основные задачи диктанта – повышение мотивации к изучению права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры», – уточняют организаторы проекта.

