В Забайкалье продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года (юниор)»

В Забайкальском крае стартовал региональный конкурс «Доброволец года (юниор)». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Подать заявку на участие можно до 10 ноября. Для этого необходимо подготовить видеоролик о самом активном участнике волонтерского отряда и направить его на электронную почту [email protected] Каждый отряд может представить не более трех конкурсантов в возрасте от 11 до 17 лет.

Видеоролик оценивается по следующим критериям: результативность деятельности представителя волонтерского отряда; креативность и эстетичность видеоролика; уровень поддержки отряда.

Награждение победителей дипломами и памятными подарками пройдет на форуме «Добровольцы Забайкалья» во время мероприятия «Бал добровольцев (юниор)» 6 декабря.

Организатор конкурса – детско-юношеский центр «Эврика». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Забайкальского края и ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) региона при молодежном центре «Искра».

