Власти Китая обучат журналистов освещать события по-марксистски

Вадим Карасев

В Китае журналистам может грозить лишение аккредитации, если они не будут проходить ежегодные курсы о том, как освещать события через призму марксизма. Как сообщает британская газета The Times, Национальное управление прессой и печатью КНР подготовило соответствующий закон.



В документе отмечается, что продолжительное ежегодное обучение должно помочь "развивать политические способности журналистов" и "направлять их в правильную сторону, задавать верную ориентацию на общественное мнение и ценности".

Обязательные курсы могут охватить около 200 тысяч журналистов, ежегодная программа рассчитана на 90 часов обучения, но может быть расширена. Критерием ее успеха будет следование прессы генеральной линии партии и "профессиональное превосходство" китайских журналистов.

"Этот шаг [...] является последней попыткой ужесточить контроль над журналистами, особенно перед съездом Коммунистической партии в следующем году, на котором председатель Си будет добиваться своего третьего срока в качестве лидера", — замечает газета.

Ruposters писал, что в Китае устроили слежку за гражданами, посещающими иностранные сайты финансовых новостей.