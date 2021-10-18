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Власти Китая обучат журналистов освещать события по-марксистски

Власти Китая обучат журналистов освещать события по-марксистски

В Китае журналистам может грозить лишение аккредитации, если они не будут проходить ежегодные курсы о том, как освещать события через призму марксизма. Как сообщает британская газета The Times, Национальное управление прессой и печатью КНР подготовило соответствующий закон.

В документе отмечается, что продолжительное ежегодное обучение должно помочь "развивать политические способности журналистов" и "направлять их в правильную сторону, задавать верную ориентацию на общественное мнение и ценности".

Обязательные курсы могут охватить около 200 тысяч журналистов, ежегодная программа рассчитана на 90 часов обучения, но может быть расширена. Критерием ее успеха будет следование прессы генеральной линии партии и "профессиональное превосходство" китайских журналистов.

"Этот шаг [...] является последней попыткой ужесточить контроль над журналистами, особенно перед съездом Коммунистической партии в следующем году, на котором председатель Си будет добиваться своего третьего срока в качестве лидера", — замечает газета.

Ruposters писал, что в Китае устроили слежку за гражданами, посещающими иностранные сайты финансовых новостей.

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По материалам: uposters.ru

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