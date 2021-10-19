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2022 год по славянскому календарю — год Златорогого Тура

2022 год по славянскому календарю — год Златорогого Тура

2022 год пройдет под покровительством Златорогого Тура, который будет диктовать свои правила и зорко следить за каждым из нас. Об особенностях правления нового животного-покровителя расскажут специалисты.


В славянском гороскопе насчитывают шестнадцать тотемных животных, и пятнадцатым из них является Златорогий Тур или Бык. Его правление будет отличным от предыдущего года Петуха, более вдумчивым и медлительным, но при этом решительным и ответственным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, как именно провести год, чтобы привлечь в жизнь процветание и успех.

Финансы и работа в 2022 году Златорогого Тура

Покровительство Златорогого Тура будет более спокойным, однако обманчивое затишье на самом деле будет подготовкой к решительным действиям. Тур благоволит вдумчивым людям, которые не торопятся воплощать в жизнь смелые идеи, не составив детального плана, а также жестоко карает обманщиков и аферистов.

В 2022 году финансы будут значить многое, однако тратить их нужно с умом. Тем, кто привык сорить деньгами, придется сложно, и Тур не возьмет под свое покровительство тех, кто привык бросать пыль в глаза, окружать себя дорогими предметами и жить не по средствам. В приоритете будет активная работа над собственным благополучием, развитием бизнеса и умением распределять бюджет. Улыбнется удача и тем, кто направляет деньги на обустройство семейного гнезда: покупку недвижимости, строительство, приобретение земельных участков.

Любовь и отношения по славянскому календарю


Новый 2022 год будет временем для создания крепких семейных пар. Покровительство Тура заслужат преданные люди, которые трудятся на благо семьи и всеми силами поддерживают друг друга. Удача улыбнется парам, мечтающим о пополнении, а также одиноким сердцам, которые находятся в поиске истинной любви.

Год Быка будет сложным для ветреных личностей, которые не разборчивы в связях, способны на измену или предательство. Такие качества будут доставлять множество проблем и не приведут к счастью.

Настроение и здоровье в год Златорогого Тура

Бык отличается крепким здоровьем, неутомимостью и сильной энергией, но даже при таких чертах ему необходим полноценный отдых. В 2022 году следить за самочувствием важно даже самым крепким по здоровью людям. Такая тактика поможет выявить болезни и недуги на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Активные физические нагрузки помогут укрепить иммунитет и оставаться в тонусе, а своевременный отдых убережет от перенапряжения и эмоционального выгорания.

Год Быка — время, когда настроение должно быть стабильно хорошим, а значит, наступит пора для расставания с токсичными людьми, освобождения от токсичных привязок и следования чужим принципам. Бык — семейное животное, поэтому черпать силы и вдохновение лучше всего в собственном жилище, создав место силы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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