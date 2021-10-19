6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних оттенков

Вадим Карасев

Рассказываем о новых коллекциях средств для губ, которые только-только появились в продаже в России и которые хочется заполучить прямо сейчас.

Первая жидкая помада от Dior, не оставляющая следов

Rouge Dior Forever Liquid — не просто новая жидкая помада Dior, это первая ультрапигментированная жидкая помада французского дома, не оставляющая следов — покрытие не тускнеет и не смазывается даже под маской или при контакте с тканью.

Средство идеально ровно ложится на губы и практически не чувствуется на них, а уникальная формула помады полностью меняет представление о стойкости — Rouge Dior Forever Liquid обеспечивает оптимальное покрытие на 12 часов, сохраняя при этом ощущение комфорта.

Помада с матовым финишем представлена в 10 оттенках, которые идеально подойдут для ярких осенних образов.

Три новых оттенка в коллекции помад Rouge De Beauté Brillant от Gucci Beauty

Этой весной Gucci Beauty представил коллекцию помад Rouge De Beauté Brillant. Запуск прошел настолько успешно, что спустя несколько месяцев директор бренда Алессандро Микеле решил дополнить палитру помад тремя новыми оттенками — карамельно-красным Lucy Dark Orange, темно-розовым Diana Amber и красным с фиолетовым отливом Abbie Maroon Red.

Помады из коллекции Rouge De Beauté Brillant глубоко увлажняют кожу в течение всего дня: формула обогащена маслами черной розы, пиона, семян жожоба и карите, а гиалуроновая кислота в ее составе моментально питает, придавая губам деликатный объем и бархатистость.

Не меньше внимания заслуживает элегантный позолоченный футляр с узором в виде винтажных брошей, в который заключены помады, — так Алессандро Микеле выражает свою любовь к антикварным предметам.









Лимитированная коллекция для макияжа от MAC

Tempting Fate — это полноценная коллекция для макияжа, в которую вошли палетка теней, карандаш для глаз, увлажняющий крем с эффектом сияния, фиксирующее средство в спрее и, конечно, губные помады. Последние нас и заинтересовали.

Помады из линейки Tempting Fate — это коллекция ягодных и нейтральных оттенков с эффектом matte (кремовая текстура и матовый финиш, стойкость до 10 часов) и amplified (ультракремовая текстура и легкий блеск, стойкость до восьми часов).

Все средства представлены в лимитированной упаковке в стиле барокко.

Новая линейка помад с веганской формулой от Urban Decay

Легендарные помады Vice в этом месяце возвращаются в совершенно новом облике: три разные текстуры — матовая, кремовая и сияющая, 30 оттенков с высокой концентрацией пигментов — от натуральных пастельных до электрических насыщенных.

Веганская формула помад обогащена алоэ вера и маслом авокадо, которые богаты антиоксидантами и обеспечивают питание и увлажнение вашим губам. Словом, каждый найдет идеальную помаду для себя!

Коллекция новых блесков для губ от Stellary

Кто сказал, что нюдовые оттенки — это скучно?! Новая коллекция блесков для губ от Stellary доказывает как раз обратное. Линейка Sexy Gloss — это 20 идеальных сочных нюдовых оттенков с глянцевым сияющим финишем: от прозрачного до темно-коричневого.

У новинок нелипкая, разглаживающая кожу губ текстура. Формула средства обогащена витамином Е, который глубоко увлажняет губы.

Дополнительный бонус — удобный аппликатор.

Новая линия бальзамов для губ от Carmex

Новинки в этом месяце представил и культовый американский бренд Carmex — в продажу поступила новая линия марки по уходу за губами Carmex Naturally, в которую вошли интенсивно увлажняющие бальзамы для губ.

В составе бальзамов Carmex Naturally более 94% натуральных ингредиентов. Формула средств содержит 12 активных ингредиентов природного происхождения (включая коллоидную овсянку, пчелиный воск, масло ши, масло семян дайкона холодного отжима, масло семян клюквы холодного отжима, экстракт розмарина и не только). Кроме того, она наполнена антиоксидантами для защиты и увлажнения губ, а также не содержит вазелина, минеральных масел, парабенов и консервантов.

Линия представлена двумя бальзамами — со вкусом ягод и сочной груши.





Бальзам для губ Carmex Naturally — 445 руб.





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