Адель рассказала о болезненном разводе

Вадим Карасев

33-летняя Адель продолжает продвигать свой третий студийный альбом "30", релиз которого состоится 19 ноября. На днях певица побывала в эфире сразу нескольких радиостанций и рассказала о непростых жизненных событиях, которые подтолкнули ее к записи новой пластинки. В первую очередь речь идет о разводе Адель с американским бизнесменом Саймоном Конекки, который случился в 2019 году.





Саймон Конекки и Адель

Во вчерашнем эфире австралийской радиостанции Carrie & Tommy Адель призналась, что очень тяжело переживала расставание и долгое время страдала от панических атак, которые пыталась скрывать от своего девятилетнего сына Анджело. Один из таких страшных эпизодов певица описала в песне с нового альбома, которую посвятила сыну. В тот же трек Адель включила голосовое сообщение своей подруге, которое записывала в состоянии тревоги.

Это будет в песне о моем сыне, в самом ее конце. Тогда я действительно сильно испугалась. У меня была паническая атака, и я позвонила своей лучшей подруге, чтобы поговорить с ней об этом, но она, черт возьми, не ответила! Это проливает свет на многие моменты... В остальной части песни я говорю, что могу перестать строить из себя храбрую, только когда уложу сына спать,

— рассказала Адель.





Адель

Певица выразила надежду, что альбом "30" через несколько лет поможет ее сыну Анджело лучше понять, почему его родители не смогли остаться вместе. Адель призналась, что подобная песня была бы полезна и для нее, когда она была еще совсем девочкой. Дело в том, что звезда также выросла в неполной семье: ее родители расстались, когда она была совсем маленькой, и отец Адель не общался с ней в период ее взросления.





В минувшую пятницу Адель также выступала в эфире радиостанции Heart Radio. В том разговоре звезда призналась, что развод с Саймоном Конекки (всего они были вместе около восьми лет) на самом деле должен был случиться еще раньше:

Это было запоздалым решением. Все было очень утомительно. Это на самом деле тяжелая работа, и я смогла уделить этому время, в котором нуждалась. Чем больше ты откладываешь это, тем хуже становится, а я все равно делала это в течение нескольких лет. Теперь мне спокойно, как никогда раньше. Так что я сказала бы, что пройти через все это дерьмо действительно того стоит.





В следующем месяце Адель предстоит еще более откровенный разговор. За пять дней до релиза альбома в эфир CBS выйдет двухчасовый спецвыпуск шоу Опры Уинфри под названием Adele One Night Only. В разговоре с ведущей певица, как ожидается, подробно расскажет о разводе, материнстве и сильном похудении. Не исключено, что речь зайдет и новом бойфренде звезды — 39-летнем спортивном агенте Риче Поле.





Яна Марковская