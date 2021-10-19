Барнаульский «Кванториум» проведет межрегиональный хакатон

Детский технопарк «Кванториум.22» Минпросвещения России приглашает школьников и студентов на межрегиональный хакатон по разработке XR. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

«Хакатон – это площадка, где за короткий срок можно научиться решать сложные задачи и работать в команде. Такое событие, формирующее новое поколение инженеров, пройдет с 1 по 3 ноября в Барнауле», – уточняется в информационном релизе.

К участию приглашаются команды школьников и студентов колледжей в возрасте от 11 лет до 21 года. В составе команды должно быть 2–3 человека.

В течение трех дней ребята будут решать реальные инженерные задачи, разрабатывать мобильные приложения, приложения с дополненной и виртуальной реальностью.

Завершением программы станет защита итоговых работ. Все участники хакатона получат сертификаты, победители – кубки и дипломы I, II, III степени.

Организаторы мероприятия – детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» и Центр опережающей профессиональной подготовки, структурное подразделение Алтайского политехнического техникума. Партнеры – вузы и предприятия региона.

