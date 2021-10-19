ЦИК: только семь партий представили финансовый отчёт

10:18 Автор: Александра Гуляева

Только семь партий представили финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств на выборах в Госдуму. Об этом сообщает Telegram-аккаунт ЦИКа.

Центризбирком напоминает, что финансовый отчёт должны представить до 18:00 25 октября те политические партии, которые выдвигали федеральные списки кандидатов.

Среди тех, кто предоставил отчёт, - «Единая Россия», «Российская партия свободы и справедливости», «Партия роста», «Российская экологическая партия «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Гражданская платформа».

Всего в бюллетене по выборам в Госдуму по федеральному избирательному округу было 14 партий: КПРФ, «Российская экологическая партия «Зелёные», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия роста»,«Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа»,«Зелёная альтернатива», «Родина», Партия пенсионеров.

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В России 17-19 сентября прошли выборы разных уровней, в том числе депутатов Государственной Думы. «Единая Россия» получила 324 места; КПРФ — 57, ЛДПР — 21; «Справедливая Россия — За правду» — 27. В Госдуму также прошли «Новые люди» — 13 мандатов; «Гражданская платформа» (1); «Родина» (1); «Партия Роста» (1). У самовыдвиженцев — пять мандатов. Партия «Единая Россия» набрала 49,82 процента голосов по партийному списку в Госдуму, на втором месте КПРФ — 18,93 процента, на третьем — ЛДПР с 7,55 процента. Кроме того, пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32).

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