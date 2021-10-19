Дочь Анджелины Джоли Захара повторила модный образ своей мамы с церемонии вручения премии "Оскар-2014"

Вадим Карасев

На вчерашнюю премьеру фильма "Вечные" 46-летняя Анджелина Джоли пришла с пятью детьми. Каждое появление голливудской актрисы на ковровой дорожке — это целое событие (особенно учитывая то, что в свет звезда выходит крайне редко), которое потом подробно обсуждают в сети. Последнее появление Джоли на публике исключением не стало.





Анджелина Джоли с детьми

Сама Анджелина Джоли вчера позировала в платье Balmain, а вот наряд, который для премьеры выбрала 16-летняя Захара, поклонникам актрисы показался очень знакомым. И не случайно. Дочь звезды повторила модный образ своей мамы — в этом платье Elie Saab Джоли пришла на церемонию вручения премии "Оскар" в 2014 году. Тогда она еще состояла в отношениях с Брэдом Питтом, который составил ей компанию на церемонии, и собиралась выходить за него замуж.

Платье Анджелина сохранила, и оно дожидалось своего часа в гардеробе у звезды.









Брэд Питт и Анджелина Джоли

Рассказывая о модных образах детей, выбранных для премьеры, Джоли отметила, что их луки получились винтажными.

У моих детей получились смешанные винтажные образы, включая мое старое платье с премии "Оскар". Мы сделали ставку на винтаж и обновили мои старые вещи,

— рассказала актриса.









Мариана Панкина