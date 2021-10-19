Египтянин полгода проходил с телефоном в животе. Мужчина проглотил его и стеснялся обратиться к врачам
В Египте мужчина по неизвестной причине проглотил кнопочный телефон. Застрявший в желудке гаджет оставался в нем на протяжении полугода, сообщает Daily Mirror.
В городе Асуан мужчина обратился к врачам, пожаловавшись на боли в животе. Рентген показал, что в желудке несчастного находится мобильный телефон.
Мужчина признался медикам, что проглотил кнопочный телефон еще полгода назад и с тех пор страдал от боли, стесняясь обратиться к врачам. Несчастный надеялся, что гаджет естественным путем выйдет из организма, однако это так и не случилось.
Инородный объект в желудке не давал съеденному должным образом проходить и перевариваться. Это и вызывало весьма болезненные ощущения у мужчины.
Египтянину в итоге сделали операцию, вытащив из него телефон. Как предполагается, пациент должен полностью поправиться.
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