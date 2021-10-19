Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах

Вадим Карасев

Более чем в 20 регионах России могут появиться городские электрические поезда — об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на президиуме Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

Заместитель председателя правительства рассказал, что в первую очередь новый вид транспорта появится в крупных агломерациях на базе существующих железных дорог, но и небольшие города могут рассчитывать на нововведения, тем более что электрички могут использоваться и для пригородного, и для городского движения.

Планируется, что городские электрички появятся в таких городах, как Севастополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Самара и Тольятти. Всего на проект потребуется до 100 млрд рублей — при условии, что его включат в транспортную стратегию. Примером и образцом послужат Московские центральные диаметры.

"Мы с РЖД достаточно тесно эти вопросы проработали, у нас уже есть восемь регионов с готовыми схемами. Еще порядка 15 регионов проявляют большую заинтересованность в этом проекте", — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что за этим направлением большое будущее, что видно сейчас на примере столицы. Проект, подобный МЦД, уже начинают внедрять в Санкт-Петербурге.