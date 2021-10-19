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Государство потратило на поддержку граждан в 2020 году 2,3 трлн рублей

Государство потратило на поддержку граждан в 2020 году 2,3 трлн рублей

Тема: Пленарное заседание Госдумы 19 октября 2021 года


13:31  Автор: Светлана Заверняева



Россия стала лидером среди стран «двадцатки» по расходам, которые в 2020 году были направлены на поддержку людей и бизнеса. На прямую поддержку граждан в 2020 году из бюджета выделили 2,3 триллиона рублей, это 4,5 процента ВВП. Об этом сообщил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров на пленарном заседании 19 октября.

По словам Макарова, Россия стала лидером среди стран «двадцатки» по расходам, которые в 2020 году были направлены на поддержку людей и бизнеса.

«Средства на прямую поддержку граждан в 2020 году — 2,3 триллиона рублей. Была поддержана каждая вторая семья страны. В этих семьях — 28 миллионов детей. Это и есть результат разумной бюджетной политики», — сказал глава думского Комитета по бюджету и налогам.

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Он отметил, что на фоне повсеместного повышения уровня бедности в самый тяжёлый год в России уровень бедности сократился и достиг минимальных значений.

«Это вызвано решениями президента, которые были реализованы. Это очень важный показатель эффективности того, что мы делали. Это постоянные обязательства, которые государство в любой экономической ситуации будет выполнять», — подчеркнул Макаров.



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По материалам: pnp.ru

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