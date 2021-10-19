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Ялтинский экономический форум перенесли еще на год

Ялтинский экономический форум перенесли еще на год

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


21:45  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Шестой Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти 4-6 ноября в Крыму, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщил в понедельник глава полуострова Сергей Аксенов.

В апреле прошлого года ЯМЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию со дня создания Автономной Крымской ССР в составе РСФСР и перенести с традиционного апреля на начало ноября.

Аксенов пообещал, что как только позволит ситуация, форум обязательно состоится.

«Приношу извинения приглашенным гостям. Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год», — цитирует РИА «Новости» его слова.

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Решение было принято по согласованию с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, который также подтвердил эту информацию в Instagram.

«Как вы знаете, в ноябре у нас был запланирован Ялтинский международный экономический форум. К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с главой Крыма Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится», — написал заместитель председателя правительства.



#коронавирус #Крым


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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